Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии

«Тре Крунур» рано списывать со счетов. В группе А, где играет российская сборная, все непредсказуемо.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Швеция — 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Голы: Фреден — 1 (Пилут, Нюгрен), 8:35 — 0:1. А. Кемпе — 1 (Теммернес, Лундквист), 10:00 — 0:2. Олофссон — 1 (бол., Лундквист), 22:33 — 0:3. Фреден — 2 (Вингерли, Дальбек), 30:24 — 0:4. Нюгрен — 1 (бол., Ракелль, А. Кемпе), 41:18 — 0:5. Лундквист — 1 (А. Кемпе, Теммернес), 47:14 — 0:6. Теммернес — 2 (Фреден, Лундквист), 50:46 — 0:7.

Вратари: Дженони (Ниффелер, 30:24) — Рейдеборн.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 28 (8+7+13) — 27 (6+10+11).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

25 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Шведы — одни из творцов сенсаций первых дней чемпионата мира. Перед турниром «Тре Крунур» относили к числу фаворитов группы А — уж в матчах с Данией и Белоруссией скандинавы точно должны были набирать очки. Как бы не так. Команда Юхана Гарпенлева не справилась с датчанами (3:4), а затем проиграла сборной Белоруссии впервые с 2002 года (0:1). Шведы скатились на дно группы, а местные журналисты жестко прошлись по выступлению команды в Латвии. Яркий пример — заголовок издания Hockey News: «У Гарпенлева есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию. И честь Швеции».

Швейцарцы, напротив, начали турнир без раскачки — обыграли чехов (5:2) и датчан (1:0). Команда Патрика Фишера привезла в Ригу сбалансированный и крепкий состав. Вратарскую бригаду составили опытные Рето Берра и Леонардо Дженони, которые выигрывали серебряные медали на ЧМ-2018. Приняли вызов в сборную хоккеисты из НХЛ: Нико Хишир, Йонас Зигенталер (оба — из «Нью-Джерси»), Филипп Курашев из «Чикаго» и Тимо Майер из «Сан-Хосе». На фоне нестабильной игры грандов шансы швейцарцев пошуметь на чемпионате мира значительно возросли.

Шведы, проиграв сегодня, поставили бы себя в бедственное положение. Так «Тре Крунур» рисковали и вовсе не попасть в плей-офф. Но следовать примеру Канады, уступившей в трех матчах кряду, команда Гарпенлева не стала. На швейцарцев она вышла сверхмотивированной и одержала первую победу в Риге, да еще с разгромным счетом.

Швейцарцы попытались обескуражить «Тре Крунур» взрывным началом, но шведы были к этому готовы. И хотя парни Фишера перебросали соперника, после первого периода они уступали 0:2. Дебютирующий на турнире форвард сборной Швеции Йеспер Фреден открыл счет на 9-й минуте, а спустя несколько смен Адриан Кемпе удвоил преимущество. Вторая пропущенная шайба — на совести основного вратаря Дженони. Броски с кистей со входа в зону нужно ловить.

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Швейцарцы пытались перехватить инициативу, но их атаки смотрелись чересчур примитивно. Не ощущалось, что у штаба Фишера был какой-то план Б. Все задумки нападения читались обороной шведов. Сильный матч провел и голкипер Адам Рейдеборн — не стоит приуменьшать его вклад в победу. Экс-вратарь «Ак Барса», который так и не нашел новое место работы, справился с 28 бросками и оформил первый «сухарь» на турнире.

Во втором периоде диспозиция не изменилась. Шведы практически не давали сопернику шансов задуматься о камбэке. Виктор Олофссон и оформивший дубль Фреден довели счет до разгромного и отправили готовиться к следующему матчу голкипера Дженони. На льду появился его дублер Мелвин Ниффелер — дебютант чемпионатов мира. «Тре Крунур» поздравили 26-летнего вратаря со знаменательным событием тремя точными бросками — отличились защитники Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

В третьем матче на турнире шведы наконец-то проснулись и показали привычный для себя хоккей. Впечатлила реализация бросков команды Гарпенлева — семь голов с 27 попаданий в створ. В атаке у шведов получалось абсолютно все. Пока не особо заметен форвард «Анахайма» Рикард Раккель, которого считали одной из главных звезд всего турнира. Но и без него у «Тре Крунур» нашлось кому забивать. По разгромному счету не стоит делать далекоидущих выводов. Швейцарцы по-прежнему остаются теневыми фаворитами чемпионата мира. Россиянам важно ответственно подойти к матчам с этими командами — они точно могут преподнести сюрпризы.