Канада рискует пролететь мимо плей-офф, даже если выиграет все четыре матча. Сенсационные расклады чемпионата мира

Разбираем кошмарное положение канадской сборной.

Чемпионат мира. Группа B

Германия — Канада — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лойбль — 1 (Кюнхакль, Ридер), 10:46 — 1:0. Плахта — 3 (Айзеншмид), 11:24 — 2:0. Пол — 1 (Миллер), 18:19 — 2:1. Хольцер — 1 (п.в., Плахта, Небельс), 57:59 — 3:1. Вратари: Нидербергер — Хилл (57:54 — 57:59, 58:31). Штраф: 28 — 8. Броски: 25 (12+5+8) — 40 (12+19+9). Судьи: Гофман, Ромасько.

24 мая. Рига. «Арена Рига».

Серия сенсаций на чемпионате мира продолжается: Россия уступила Словакии, Чехия только в овертайме победила Белоруссию, а Канада проиграла третий раз подряд. Ноль очков после трех матчей — такого в истории «кленовых листьев» еще не было. Напомним, что канадцы уступили Латвии (0:2), США (1:5), а сегодня Германии (1:3). Теперь турнирное положение в группе В выглядит так:

Германия — 9 очков (3 матча), Латвия — 7 (3), Казахстан, Финляндия — 4 (2), США, Норвегия — 3 (2), Канада, Италия — 0 (3).

В плей-офф выходит четыре команды, так что положение канадцев близко к критическому. Им предстоит сыграть еще четыре матча: Норвегия (26 мая), Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Любая потеря очков может быть роковой — даже если канадцы, например, обыграют всех аутсайдеров и наберут 9 баллов, финнов им тоже обыгрывать наверняка придется.

Уже сейчас 9 очков у Германии, которая будет выше канадцев по личным встречам при равенстве в таблице. Латвия может набрать 10 баллов благодаря одной лишь победе над Норвегией. У финнов и американцев есть матчи с итальянцами и норвежцами — тоже хороший шанс добраться до 10 и 9 очков, и это без учета всех остальных встреч, по три у каждой сборной.

Более того, существует вариант, при котором канадцы, даже выиграв четыре матча, могут не попасть в плей-офф. Допустим, что они наберут 12 очков. При этом:

— Германия побеждает Казахстан, набирает 12 очков — и оказывается выше Канады по личным встречам. При этом немцы проигрывают Финляндии, США и Латвии.

— Латвия побеждает Норвегию и Германию и набирает 13 очков. При этом латвийцы проигрывают США и Финляндии.

— Финляндия побеждает Германию и Латвию, а перед ними Норвегию и Италию — и набирает 16 очков. Поражение от Канады уже не играет роли.

— США побеждают Казахстан, Латвию, Норвегию, Германию и Италию — и набирают 18 очков.

Даже по меркам обычного турнира это реалистичный вариант, с учетом сенсационности этого ЧМ возможно, что ситуация в группе еще больше запутается. Но главное — не все уже зависит от канадской сборной. Ей предстоит надеяться не только на себя.