Суперсенсация на чемпионате мира! Латвия сотворила подвиг и впервые в истории победила Канаду

Триумф сборной Боба Хартли.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Канада — Латвия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Индрашис — 1 (бол., Кениньш, Фрейбергс), 19:58 — 0:1. Батня — 1 (Кениньш), 28:39 — 0:2.

Вратари: Кемпер (56:46) — Кивлениекс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 38 (13+14+11) — 17 (4+8+5).

Судьи: Черриг, Шрадер.

21 мая. Рига. «Арена Рига».

Слабые составы абсолютно всех элитных сборных — огромный шанс для команд второго эшелона, которые не так страдают из-за отсутствия большого числа хоккеистов из НХЛ. Латвия-то тоже потеряла Мерзликинса, Балцерса и Блюгерса, но это и близко не несколько десятков канадских звезд, которые не доехали до Риги.

«Кленовые листья» в неоптимальных составах традиционно выступают плохо на любых уровнях: тот же недавний ЮЧМ показателен — они смогли выиграть его впервые за восемь лет, только когда привезли почти всех своих топ-проспектов. Глубина в любом поколении у Канады больше, чем у других, однако сенсационные победы середняками и ролевиками — это для Финляндии, но не для родоначальников хоккея.

The hometown heroes strike first! ??



Miks Indrasis with the buzzer beater to end the first period! ? #IIHFWorlds #CANLAT @lhf_lv pic.twitter.com/umWH5BrngQ — IIHF (@IIHFHockey) May 21, 2021

Поэтому еще до турнира было очевидно, что ростер, пусть и с 16 энхаэловцами и топ-юниорами вроде защитника Оуэна Пауэра и форварда Коула Перфетти, — это не очень серьезно. Да, те же игроки латвийской сборной почти не играли в лучшей лиге мира, но у Дарзиньша, Даугавиньша и других есть огромнейший опыт ЧМ, многие выступают вместе на этом турнире уже десятилетие. А домашний лед, хоть без болельщиков, но и без акклиматизации тоже, — это фактор. И оказалось, что Канаду вполне можно побеждать.

Боб Хартли, конечно, не вывел Латвию играть против сборной его родной страны первым номером. Канада больше атаковала, но реальных голевых моментов много создать не смогла. Латвийцы же при счете 1:0 могли забивать как минимум трижды, прежде чем забросили вторую шайбу.

15 лет назад в Риге на ЧМ-2006 канадцы победили хозяев турнира со счетом 11:0. Но тогда за них играли Кросби, Шэнахэн, Картер, Ричардс, Каммаллери... Вспоминается, конечно, и другой матч этих команд — с сочинской Олимпиады, когда будущие чемпионы к 54-й минуте не могли сдвинуться со счета 1:1, но потом все-таки пробили Гудлевскиса во второй раз. Тогда, правда, Канада доминировала, а вот сегодня класс позволял ей лишь довольно примитивно давить.

Три года назад на ЧМ в Дании Латвия была максимально близка к сенсации, но проиграла в овертайме — забил Коннор Макдэвид.

Так сегодня Хартли переписал историю — впервые прибалтийская сборная смогла победить канадцев. Да еще как — не пропустив ни гола. Для интриги в группе В это отлично: после такого результата и при наличии США, Финляндии и очень крепкой Германии без плей-офф может остаться и кто-то из фаворитов. Опытные латвийцы и после триумфа не забудут, что главную задачу они еще не выполнили.