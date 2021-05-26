Канадцы не превратились в посмешище. Первая победа на ЧМ: дожали норвежцев, но с огромным трудом

В середине второго периода был равный счет.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа В

Канада — Норвегия — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Браун — 1 (Хенрик, Пауэр), 0:22 — 1:0. Хенрик — 1 (бол., Браун, Пауэр), 10:23 — 2:0. Валькве Ольсен — 1 (Хага), 29:08 — 2:1. Россели Ольсен — 2 (Крогдаль, Эстбю), 30:28 — 2:2. Манджапане — 1 (Браун), 34:41 — 3:2. Хенрик — 2 (мен., Фоуди, Кемпер), 50:14 — 4:2.

Вратари: Кемпер — Хаукеланн.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (16+14+12) — 15 (5+4+6).

Судьи: Черриг, Шрадер.

26 мая. Рига. «Арена Рига».

Если бы сборная Канады проиграла Норвегии и потерпела четвертое поражения подряд со старта ЧМ, то канадскому послу в Латвии впору было бы отобрать паспорта у парней команды Жерара Галлана и сказать: «Мы вас больше не знаем». А дальше хотите — живите как Сноуден в аэропорту, хотите — оставайтесь в Риге в статусе лиц без гражданства. В общем, парад беспредела в латвийской столице, который открыл ее мэр Мартиньш Стакис, должен продолжаться любыми способами.

И ведь канадцы действительно могли сегодня вновь провалиться и увидеть кучу «писем счастья» у себя в Instagram от разъяренных фанатов. Хотя начиналось для них все просто прекрасно. Уже в первой смене Коннор Браун в прямом смысле запнул шайбу в ворота норвежцев. И, к всеобщему удивлению, у судей не возникло вопросов относительно легитимности этого гола.

А в середине первого периода кленовые получили полторы минуты большинства в формате «5 на 3» и капитан сборной Канады Адам Хенрик на пятачке разобрался с Хенриком Хеукеланном, позволив своей команде уйти на перерыв, ведя в две.

Однако каково же было удивление, когда норвежцы на экваторе матча всего за полторы минуты дважды поразили ворота Дарси Кемпера и в очередной раз заставили смотреть на эту сборную Канады с выпученными глазами. Причем в эпизоде со вторым голом у скандинавов нашелся и свой футболист в лице Матса Россели Ольсен — именно рикошет от его ноги помог парням Петтера Торесена сравнять счет.

Norway ties the game with some fancy footwork ??



After a video review the goal still stands ? #IIHFWorlds #CANNOR @norskishockey pic.twitter.com/hi4YBGjbtD — IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021

Только в четвертый раз подряд превращаться в посмешище канадцы не решились и еще до конца второго периода вновь сумели выйти вперед, благодаря точному броску Эндрю Манджапане. Окончательно же команда Галлана смогла выдохнуть ближе к середине заключительной двадцатиминутки, когда все тот же Хенрик в меньшинстве по-капитански уложил шайбу в домик Хеукеланну.

Впрочем, как сборная Канады с такой игрой планирует отбирать очки у кусачих казахстанцев и не менее приятных финнов, по-прежнему непонятно.