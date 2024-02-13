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В Словакии призвали разрешить игрокам из КХЛ выступать за сборную страны

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Спикер Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини призвал разрешить словацким игрокам из ФОНБЕТ чемпионата КХЛ выступить в составе национальной сборной на предстоящем чемпионате мира. В сезоне-2023/24 в лиге играет девять хоккеистов из Словакии.

«Приближается чемпионат мира по хоккею, и у нас начинается не имеющая смысла дискуссия о том, что игроки, выступающие в КХЛ, не должны представлять Словакию», — цитирует ТАСС видеообращение Пеллегрини.

Основной претендент на победу в предстоящих в марте выборах президента республики обратился к Словацкой федерации хоккея с пожеланием «серьезно обдумать свою позицию и не торопиться с принятием решения, которое бы под бессмысленным давлением в СМИ оппозиционных партий не позволило бы этим хоккеистам представлять Словакию».

Пеллегрини отметил, что в основе решений о допуске хоккеистов к участию в сборной должна быть порядочность, а не политика. По его словам, обвинения словацких спортсменов в поддержке властей РФ являются лицемерием.

Словацкая федерация хоккея примет решение по поводу допуска игроков из КХЛ в состав национальной сборной в апреле. ЧМ-2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая.

Источник: ТАСС
КХЛ
Чемпионат мира по хоккею
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