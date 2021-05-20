Защитник сборной России Рафиков: «Родственники сказали: «Без золота не возвращайтесь»

Защитник сборной России Рушан Рафиков рассказал, чего он ожидает от выступления на чемпионате мира.

«Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и морально, и физически тяжело, но мы приехали на самое главное событие в нашей жизни, поэтому ничто не должно нам помешать, даже такие жесткие условия, — цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР 20 мая. — В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что все хорошо прошло.

Условия здесь отличные, все на высшем уровне: и лед, и дворец хороший. Жаловаться не на что. У нас много дебютантов в этом году, и на первой игре, конечно, будет волнение. Но, думаю, с первой смены, с первого вбрасывания это волнение уйдет на второй план, и мы будем играть в свою игру. Здесь собрались все сильнейшие сборные, каждая сильна по-своему, поэтому жду очень яростной борьбы за золото. Все хотят выиграть, поэтому будет тяжело.

Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь». В это трудное время, когда нельзя присутствовать на трибунах, призываю наших болельщиков поддерживать нас у экранов телевизоров. Их поддержка сейчас, как никогда, нужна нам».

21 мая Россия стартует на турнире матчем против команды Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.