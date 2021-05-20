Артем Швец-Роговой с нетерпением ждет начала чемпионата мира

Нападающий сборной России Артем Швец-Роговой поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею.

«В пузыре нам выдали небольшой инвентарь — роллы, скакалки, резинки, мы всей командой собирались с тренером по ОФП в Зуме и тренировались, — цитирует хоккеиста официальный сайт ФХР 20 мая. — Могу сказать, что на одном квадратном метре нас гоняли прилично. Первую тренировку, как я понял, мы провели там, где будем играть. Посмотрели раздевалку — интересно. А на другой день ездили на арену «Даугава». Тренировки прошли нормально, единственное отличие — большие площадки, это непривычно.

Быстрее бы все уже началось! Мы проделали много работы, уже месяц тренируемся. Ожидания? Все-таки тот матч был товарищеским, так скажем. Здесь уже все будет немного иначе, ведь это чемпионат мира. И посмотрим. Будем играть на победу каждую игру, а там уж как бог даст. Будем стараться. Пусть болельщики поддерживают нас, ведь на трибунах их не будет. Но мы все равно чувствуем, что родина болеет за нас».

21 мая Россия стартует на турнире матчем против команды Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.