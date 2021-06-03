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Россия — Канада: история личных встреч на чемпионатах мира

13:20
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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Сборные России и Канады в 19-й раз встретятся на чемпионате мира. На данный момент в противостоянии лидируют североамериканцы, одержавшие 10 побед при восьми поражениях.

Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет. С момента братиславского четвертьфинала-2011 команды провели три матча, которые завершились в пользу Канады. (Кирилл Бурдаков)

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч проходит на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).

Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Город

Стадия

Счет

04.05.1992

Прага

Гр.турнир

6:4

25.04.1993

Мюнхен

Гр.турнир

1:3

30.04.1993

Мюнхен

1/2 финала

7:4

02.05.1994

Больцано

Гр.турнир

1:3

30.04.1995

Евле

Гр.турнир

5:4

26.04.1996

Вена

Гр.турнир

6:4

03.05.1996

Вена

1/2 финала

2:3 Б

09.05.1997

Хельсинки

Турнир за 1-6-е места

1:2

02.05.2001

Ганновер

1-й гр.турнир

1:5

05.05.2003

Турку

2-й гр.турнир

2:5

14.05.2005

Вена

1/2 финала

3:4

18.05.2008

Квебек

Финал

5:4 ОТ

10.05.2009

Берн

Финал

2:1

20.05.2010

Кельн

1/4 финала

5:2

12.05.2011

Братислава

1/4 финала

2:1

17.05.2015

Прага

Финал

1:6

20.05.2017

Кельн

1/2 финала

2:4

17.05.2018

Копенгаген

1/4 финала

4:5 ОТ

Итого: +8-10, шайбы 56-64.

В плей-офф: +5-5, шайбы 33-34.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

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