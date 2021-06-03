Сборные России и Канады в 19-й раз встретятся на чемпионате мира. На данный момент в противостоянии лидируют североамериканцы, одержавшие 10 побед при восьми поражениях.

Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет. С момента братиславского четвертьфинала-2011 команды провели три матча, которые завершились в пользу Канады. (Кирилл Бурдаков)

Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч проходит на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).

Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира

Дата Город Стадия Счет 04.05.1992 Прага Гр.турнир 6:4 25.04.1993 Мюнхен Гр.турнир 1:3 30.04.1993 Мюнхен 1/2 финала 7:4 02.05.1994 Больцано Гр.турнир 1:3 30.04.1995 Евле Гр.турнир 5:4 26.04.1996 Вена Гр.турнир 6:4 03.05.1996 Вена 1/2 финала 2:3 Б 09.05.1997 Хельсинки Турнир за 1-6-е места 1:2 02.05.2001 Ганновер 1-й гр.турнир 1:5 05.05.2003 Турку 2-й гр.турнир 2:5 14.05.2005 Вена 1/2 финала 3:4 18.05.2008 Квебек Финал 5:4 ОТ 10.05.2009 Берн Финал 2:1 20.05.2010 Кельн 1/4 финала 5:2 12.05.2011 Братислава 1/4 финала 2:1 17.05.2015 Прага Финал 1:6 20.05.2017 Кельн 1/2 финала 2:4 17.05.2018 Копенгаген 1/4 финала 4:5 ОТ

Итого: +8-10, шайбы 56-64.

В плей-офф: +5-5, шайбы 33-34.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.

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