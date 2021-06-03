Россия — Канада: история личных встреч на чемпионатах мира
Сборные России и Канады в 19-й раз встретятся на чемпионате мира. На данный момент в противостоянии лидируют североамериканцы, одержавшие 10 побед при восьми поражениях.
Причем это преимущество было добыто канадской командой в последние десять лет. С момента братиславского четвертьфинала-2011 команды провели три матча, которые завершились в пользу Канады. (Кирилл Бурдаков)
Начало четвертьфинальной игры Россия — Канада в четверг, 3 июня, — 20.15 (время московское). Матч проходит на катке Олимпийского спортивного центра в Риге (Латвия).
Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Счет
|
04.05.1992
|
Прага
|
Гр.турнир
|
6:4
|
25.04.1993
|
Мюнхен
|
Гр.турнир
|
1:3
|
30.04.1993
|
Мюнхен
|
1/2 финала
|
7:4
|
02.05.1994
|
Больцано
|
Гр.турнир
|
1:3
|
30.04.1995
|
Евле
|
Гр.турнир
|
5:4
|
26.04.1996
|
Вена
|
Гр.турнир
|
6:4
|
03.05.1996
|
Вена
|
1/2 финала
|
2:3 Б
|
09.05.1997
|
Хельсинки
|
Турнир за 1-6-е места
|
1:2
|
02.05.2001
|
Ганновер
|
1-й гр.турнир
|
1:5
|
05.05.2003
|
Турку
|
2-й гр.турнир
|
2:5
|
14.05.2005
|
Вена
|
1/2 финала
|
3:4
|
18.05.2008
|
Квебек
|
Финал
|
5:4 ОТ
|
10.05.2009
|
Берн
|
Финал
|
2:1
|
20.05.2010
|
Кельн
|
1/4 финала
|
5:2
|
12.05.2011
|
Братислава
|
1/4 финала
|
2:1
|
17.05.2015
|
Прага
|
Финал
|
1:6
|
20.05.2017
|
Кельн
|
1/2 финала
|
2:4
|
17.05.2018
|
Копенгаген
|
1/4 финала
|
4:5 ОТ
Итого: +8-10, шайбы 56-64.
В плей-офф: +5-5, шайбы 33-34.
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте.
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