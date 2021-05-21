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Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе

10:00
Сборная России: старт на ЧМ-2021. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России: старт на ЧМ-2021. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная стартует 21 мая матчем против Чехии, а предварительный раунд завершится 1 июня.

Россияне играют в группе A. Матчи этой восьмерки команд ЧМ-2021 в Риге принимает Олимпийский центр, а группа B проводит игры на «Арене Рига».

Расписание матчей сборной России (время московское)

21 мая, пятница. 16.15. Россия — Чехия

22 мая, суббота. 16.15. Великобритания — Россия

24 мая, понедельник. 16.15. Словакия — Россия

26 мая, среда. 16.15. Россия — Дания

29 мая, суббота. 16.15. Швейцария — Россия

31 мая, понедельник. 20.15. Россия — Швеция

1 июня, вторник. 20.15. Россия — Белоруссия

3 июня, четверг — четвертьфиналы.

5 июня, суббота — полуфиналы.

6 июня, воскресенье — матч за 3-е место и финал.

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте «СЭ».

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры