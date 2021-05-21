Россия на ЧМ-2021: расписание и результаты матчей сборной в группе
10:00
Сборная стартует 21 мая матчем против Чехии, а предварительный раунд завершится 1 июня.
Россияне играют в группе A. Матчи этой восьмерки команд ЧМ-2021 в Риге принимает Олимпийский центр, а группа B проводит игры на «Арене Рига».
Расписание матчей сборной России (время московское)
21 мая, пятница. 16.15. Россия — Чехия
22 мая, суббота. 16.15. Великобритания — Россия
24 мая, понедельник. 16.15. Словакия — Россия
26 мая, среда. 16.15. Россия — Дания
29 мая, суббота. 16.15. Швейцария — Россия
31 мая, понедельник. 20.15. Россия — Швеция
1 июня, вторник. 20.15. Россия — Белоруссия
3 июня, четверг — четвертьфиналы.
5 июня, суббота — полуфиналы.
6 июня, воскресенье — матч за 3-е место и финал.
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте «СЭ».
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