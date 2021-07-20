Лукашенко призвал посла «набить морду» мэру Риги за замену флага Белоруссии на ЧМ-2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о замене государственного флага Белоруссии в Риге во время чемпионата мира по хоккею.

«Если в Риге кто-то прикоснулся к белорусскому флагу и начал его снимать, посол должен публично с угрозой для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду», — цитирует Лукашенко БелТА.

В мае мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991–1995 годах. Флаги стран-участниц турнира были установлены в центре Риги — на улице Бривибас.