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Лукашенко призвал посла «набить морду» мэру Риги за замену флага Белоруссии на ЧМ-2021

22:15
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о замене государственного флага Белоруссии в Риге во время чемпионата мира по хоккею.

«Если в Риге кто-то прикоснулся к белорусскому флагу и начал его снимать, посол должен публично с угрозой для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду», — цитирует Лукашенко БелТА.

В мае мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991–1995 годах. Флаги стран-участниц турнира были установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

Дополнительная информация:

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizval-diplomatov-byt-aktivnee-i-initsiativnee-v-zaschite-interesov-strany-451301-2021/

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