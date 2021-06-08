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Павел Дацюк не следил за чемпионатом мира-2021 в Латвии

22:04
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Олимпийский чемпион в составе сборной России Павел Дацюк заявил, что чемпионат мира по хоккею в Латвии из-за отсутствия зрителей был каким-то непонятным турниром.

«Не смотрел чемпионат мира, вообще не считаю, что это был чемпионат мира, потому что без болельщиков на трибунах — это был просто какой то непонятный турнир. Для меня играть без болельщиков это скучно, в этом нет смысла», — цитирует Дацюка РИА Новости.

Все матчи турнира до 1 июня проходили без зрителей. Затем на трибуны было допущено ограниченное количество зрителей, привитых от COVID-19 или уже переболевших коронавирусом. Сборная России прекратила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив канадцам в овертайме (1:2).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210608/khokkey-1736218747.html

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