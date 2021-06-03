Сборная России провела последнюю тренировку перед матчем с Канадой
13:15
Сборная России провела последнюю тренировку перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею против Канады.
В данный момент неизвестно, кто займет место в воротах на игру с канадцами. Принять участие в матче могут Александр Самонов, выступавший на протяжении всего турнира, или Сергей Бобровский, который прибыл в расположение команды после вылета из плей-офф НХЛ и еще не провел ни одной встречи за национальную команду в Риге.
Тренировка сборной России перед матчем с Канадой. Интриг с тем, кто будет вратарём, остаётся! pic.twitter.com/ktq4zg9E4N— DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021
Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).
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Кто должен защищать ворота России в матче 1/4 финала ЧМ с Канадой?
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