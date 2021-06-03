Сборная России провела последнюю тренировку перед матчем с Канадой

Сборная России провела последнюю тренировку перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по хоккею против Канады.

В данный момент неизвестно, кто займет место в воротах на игру с канадцами. Принять участие в матче могут Александр Самонов, выступавший на протяжении всего турнира, или Сергей Бобровский, который прибыл в расположение команды после вылета из плей-офф НХЛ и еще не провел ни одной встречи за национальную команду в Риге.

Тренировка сборной России перед матчем с Канадой. Интриг с тем, кто будет вратарём, остаётся! pic.twitter.com/ktq4zg9E4N — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) June 3, 2021

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).