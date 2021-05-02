ИИХФ утвердила форму сборной России на чемпионате мира

Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщает пресс-служба ФХР.

Международная федерация хоккея представила дизайн формы, в которой наша сборная выступит на чемпионате мира в Риге: https://t.co/eVJgjLW98b



Игровые свитеры будут выглядеть так ??#россиявмоемсердце pic.twitter.com/I9BPI8FebA — Хоккей России (@russiahockey) May 2, 2021

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Вместо гимна России на турнире будет играть фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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