Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

ИИХФ утвердила форму сборной России на чемпионате мира

15:48
Форма сборной России на ЧМ-2021. Фото Twitter
Форма сборной России на ЧМ-2021. Фото Twitter
Теги:

Руководство Международной федерации хоккея утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге, сообщает пресс-служба ФХР.

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Вместо гимна России на турнире будет играть фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру — расписание игр, календарь сборной России и фавориты ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Капризов побил рекорд, Панарин отказался от ЧМ, Русская машина Овечкин дала сбой
В «Спартаке» заявили, что клуб намерен вернуть потраченные на Урунова деньги
«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»
Подарит ли Трусова букет Плющенко? И будет ли теперь у Александры все хорошо?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав