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Международная федерация разрешила использовать музыку Чайковского на ЧМ по хоккею

17:47
Хоккеисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Рене Фазель. Фото Юрий Голышак., «СЭ»
Хоккеисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Международная федерация хоккея одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на ЧМ-2021.

«Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», — цитирует Фазеля ТАСС.

Пианист Денис Мацуев ранее сообщил, что хотел бы представить вариант музыки Чайковского на турнире перед тем, как он прозвучит на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира под гимном ИИХФ. Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11277919

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