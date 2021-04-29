Международная федерация разрешила использовать музыку Чайковского на ЧМ по хоккею

Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что Международная федерация хоккея одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на ЧМ-2021.

«Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», — цитирует Фазеля ТАСС.

Пианист Денис Мацуев ранее сообщил, что хотел бы представить вариант музыки Чайковского на турнире перед тем, как он прозвучит на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира под гимном ИИХФ. Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.