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Сегодня, 13:33

Ротенберг: «Сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах сборной России на чемпионате мира.

— Недавно вы сравнили СКА с «Манчестер Сити». А с чем сравните сборную России 25?

— У нас одна система игры, хотя мы вносим коррективы и детали. Будем стараться доминировать, играть с шайбой. «Манчестер Сити» не хватило в игре с «Реалом» остроты в атаке. Вчера, например, «Зениту» тоже не хватило остроты. Мы хотим играть так же, но с остротой! Нужны герои, которые будут забивать. Сделаем все возможное, чтобы ребята реализовали свои шансы.

— На какое место сборная России могла бы рассчитывать на чемпионате мира?

— Только первое место. Других задач у нас не было и не будет. Иначе нет смысла.

— Кого из игроков хотели взять в тур сборной? Были ли какие-то клубы, которые отказались вам отдавать игроков?

— Все были готовы ехать, со всеми игроками были в диалоге. Но еще раз говорю: календарь, травмы. Ребята просто выхолощены и морально, и физически. Те ребята, которые почувствовали в себе силы приехать помочь сборной, именно выигрывать, здесь. Огромное им спасибо, что приехали. Многие сильнейшие игроки в КХЛ имеют предложения уехать в НХЛ, мы знаем. Но пока они готовы работать у нас в России, добиваться успехов здесь, развиваться, потому что в НХЛ надо ехать уже готовыми игроками, как в свое время уехал от нас из СКА Артемий Панарин. Плюс Кирилл Капризов. Вчера видели, наверное, как Панарин забил победный гол в серии против «Кэпиталз», как играет Капризов. Не попал в плей-офф, но он один из лучших игроков в истории «Миннесоты» на сегодняшний день. Но это потому что он уехал вовремя, когда был готов на 100 процентов.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.

По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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