Форвард «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2021

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение сборной России. Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании, сообщил Twitter ФХР.

28 апреля «Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.