Форвард «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2021
17:31
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение сборной России. Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании, сообщил Twitter ФХР.
28 апреля «Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Дополнительная информация:
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю