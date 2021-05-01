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Форвард «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2021

17:31
Сергей Толчинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Толчинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение сборной России. Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании, сообщил Twitter ФХР.

28 апреля «Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА со счетом 4-2 и впервые в своей истории стал обладателем трофея. В 24 матчах плей-офф Толчинский набрал 20 (6+14) очков и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1388500659335540736

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