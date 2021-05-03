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Шафранов вошел в тренерский штаб сборной России

16:57
Константин Шафранов. Фото ФХР.
Константин Шафранов. Фото ФХР.
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Систему сборных команд пополнил тренер Константин Шафранов, который будет отвечать за игру в большинстве. Константин Витальевич присоединился к национальной команде в Новогорске, где она продолжает подготовку к чемпионату мира, сообщает сайт ФХР.

«Огромное спасибо «Авангарду» за год плодотворной работы! Это было замечательно время, настала пора двигаться дальше! В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге», — сказал Константин Шафранов после назначения.

В 1985-2010 годах Шафранов выступал в чемпионатах СССР и России, а также играл в Северной Америке и защищал цвета сборной Казахстана. По окончании карьеры игрока работал тренером в «Форт Уэйн» (ECHL), «Амуре», «Автомобилисте» и «Авангарде». В завершившемся сезоне КХЛ Шафранов стал обладателем Кубка Гагарина в качестве помощника главного тренера.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77919/

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