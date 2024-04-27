Швеция разгромила Казахстан, США — Норвегию на юниорском чемпионате мира

Сборная Швеции разгромила Казахстан в групповом турнире чемпионата мира — 7:1.

После двух матчей в группе B лидирует Канада (6), далее идут Швеция, Швейцария и Чехия (по 3 очка). Казахстан замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

США разгромили Норвегию со счетом 8:2.

В группе А после двух матчей лидируют США и Финляндия (по 6 очков), у Латвии — три очка. Словакия и Норвегия очков пока не набрали.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Норвегия U18 — США U18 — 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)

Голы: Айзерман — 4 (бол., Плант, Хатсон), 6:34 — 0:1. Беднарик — 1 (Стига, Реом-Муллен), 7:03 — 0:2. Айзерман — 5 (бол., Хэгенс, Плант), 13:28 — 0:3. Коннелли — 1 (Муни, Хамфрис), 16:28 — 0:4. Муни — 1 (Хенслер), 22:09 — 0:5. Хамфрис — 2 (буллит), 34:12 — 0:6. Эриксен — 1 (Коблар), 40:39 — 1:6. Хенслер — 1 (Реом-Муллен, Коннелли), 46:54 — 1:7. Хэгенс — 3 (Цимер, Стига), 51:33 — 1:8. Дели — 1 (бол., Ватне, Энгебратен Копперстад), 56:52 — 2:8.

Вратари: Мартинсен — Парсонс.

Штраф: 33 — 10.

Броски: 18 (3+8+7) — 38 (9+13+16).

Судьи: Вуоренхеймо, Эстерберг.

27 апреля. Эспоо. Espoo Metro Areena. 1006 зрителей.

Группа B

Казахстан U18 — Швеция U18 — 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Голы: Алибек — 2 (бол., Шипилин, Кажибеков), 5:32 — 1:0. Линдберг — 1 (Эклунд, Аннборн), 10:49 — 1:1. Эклунд — 1 (бол., Зеттерберг, Эрикссон), 15:21 — 1:2. Ихс Возняк — 1 (бол., Эклунд, Эрикссон), 20:36 — 1:3. Эсселвалл — 1 (Нордлунд, Берглунд), 21:20 — 1:4. Берглунд — 1 (бол., Харенгстам, Салин Валлениус), 44:15 — 1:5. Петтерссон — 1 (Эрквист, Фернстрем), 49:17 — 1:6. Фернстрем — 2 (Петтерссон), 54:56 — 1:7.

Вратари: Алпысбаев — Харенгстам.

Штраф: 37 — 10.

Броски: 14 (8+2+4) — 59 (22+20+17).

Судьи: Гур, Рупрек.

27 апреля. Вантаа. Trio Areena. 698 зрителей.