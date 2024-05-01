Крикунов: «Без России и Белоруссии интерес к чемпионату мира падает»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по хоккею-2024.

«Конечно, все равно буду смотреть чемпионат мира, то, что будут показывать у нас. Конечно, сам интерес падает, когда нет сборной России, Белоруссии, нет наших людей, болельщиков. Они там столько людей из-за этого теряют. Там было бы полно и россиян, и белорусов, народ бы поехал. Ради этой политики они и деньги теряют. Но это их заставляют делать американцы», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Чемпионат мира-2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).