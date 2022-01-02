Скандал из ничего? У канадцев нет никаких доказательств плохого поведения российской сборной

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Молодежная сборная России все-таки заставила себя обсуждать. Правда, повод довольно спорный. Что-то произошло перед вылетом команды из Канады, был какой-то скандал, и в итоге всех высадили из самолета, заставив отправиться другим рейсом. Первые новости были шокирующие: пьяные, курящие, без масок. Но потом пошли подробности, и с каждой новостью картина становилась более запутанной. Дескать, сняли не только наших, но и чехов, да и финны вели себя не самым приличным образом. Причем чехи вообще считают, что их наказали за то, что экипировка похожа на нашу. Вы нас за идиотов-то не держите! Финны подливали масла в огонь, но улетели вовремя.

В итоге российские хоккеисты вернутся домой только 2 января, после длительного перелета им еще придется в себя приходить дня три, и если клубы на кого-то рассчитывали в первых январских играх, то зря.

Но вернемся к скандалу. Знаю многих из тех, кто поехал на чемпионат мира. Не всех, но большую часть хоккеистов. Даже не могу представить, кто там способен курить. Конечно, все сразу подумали об Олеге Знарке и Сергее Зубове, но первый сразу улетел в Нью-Йорк к дочери, а главный тренер заявил, что бросил употреблять табак три года назад. Про пьянство тоже все странно. Молодые не стали бы так рисковать. Банка пива — возможно, но, думаю, что это максимум. Осталась одна реальная причина — маски. Российские ребята действительно могли их носить не так, как требуется в Канаде, а в этой стране неправильное ношение масок — уголовное преступление. Там же совсем свихнулись, хотя если бы защита на лицо помогала, то турнир бы провели нормально.

Очень не понравилась реакция из России. Не зная ровным счетом ничего, сразу стали кричать про позор, наказания и штрафы. Наши хоккеисты никакую страну не позорили, уверен, что произошло недоразумение, а местные отнеслись слишком жестко к команде. И уж совсем странно обвинять кого-то, не выслушав его версию. И еще один момент. Сейчас практически любые происшествия попадают на видео. Везде камеры, а люди включают смартфоны сразу, как начинается какая-то заварушка. Ни одного видео предоставлено не было. Ни пьяных русских, ни курящих тренеров никто не видел. Покажите хоть какие-то кадры.

Отъезд

«Витязь» снова потерял игрока после чемпионата мира. Как-то из Канады не вернулся Герман Рубцов, посчитавший, что для развития карьеры будет правильным остаться в юниорской лиге. Теперь команда потеряла защитника Кирилла Стеклова. Он вернулся в «Лондон», накануне уже тренировался в составе команды. Зачем он так поступил? Кирилл пообещал дать комментарий, но потом на связь не выходил. «Витязь» тоже молчит, а это странно, учитывая, что про эту команду уже все скоро окончательно забудут. Попытаемся разобраться самостоятельно.

Очень неплохой защитник стал известен с сезона-2018/19, когда его стали привлекать в юниорскую сборную. Кирилл выиграл с командой нормальный Мемориал Глинки, в том смысле, что туда еще ездили канадцы. Затем Стеклов, на которого точно рассчитывали в Подольске, уехал в «Лондон» из лиги Онтарио и провел там полный сезон. Тот, который остановили из-за пандемии.

Следующий год был безумным. Уроженец Эстонии и обладатель европейского паспорта никак не мог вырваться из своей страны и выступал в местном чемпионате. Затем все-таки получилось вырваться в Россию, хоккеист стал играть в МХЛ. В это межсезонье Кирилл произвел очень хорошее впечатление на Юрия Бабенко, но начался регулярный чемпионат, и вдруг пропала уверенность. Главный тренер «Витязя» тоже удивлялся, что же произошло, куда делся весь правильный хоккей Стеклова, который он демонстрировал летом. В главной лиге Кирилл провел девять матчей, один раз съездил в «Рязань», а до сборной прочно осел в МХЛ, впрочем, попал в основной состав молодежной команды и поехал на чемпионат мира.

Решение остаться за океаном по меньшей мере странное. Стеклов не драфтован, ему нечего делать в Северной Америке, тем более в Подольске игроку наверняка давали бы возможность играть на взрослом уровне. Учитывая, что Стеклов молчит, вероятно, он и сам понимает, что совершил глупость.

Травма

Накануне голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов вышел в основном составе команды на матч НХЛ против «Каролины». Это не первая игра российского вратаря в сезоне, но в предыдущих встречах его появление было немного искусственным. Тогда кто-то из основных голкиперов попадал в ковид-протокол, у руководства не было другого выбора. Сейчас же все иначе.

Корписало (вероятно, он покинет клуб в межсезонье) остался на трибуне, Элвинс Мерзликинс — запасной. И это доверие наш вратарь оправдал. Тарасов сыграл просто великолепно. После второго периода счет был 4:2 в пользу «жакетов», притом что соперник перебрасывал команду российского вратаря чуть ли ни в три раза. Даниил был безупречен, в обеих шайбах он был абсолютно не виноват.

Но, к сожалению, на третий период Тарасов не смог выйти. В одном из моментов (показалось, кстати, что это произошло во время второго гола) голкипер получил повреждение. Настолько серьезное, что тренеры предпочли его заменить. Для команды все закончилось кошмаром. Мерзликин не выручал, а «Каролина» победила 7:4. У них получилось забросить семь шайб подряд, случай невероятный, но было заметно, что и хоккеисты соперника были немного шокированы игрой Даниила. А тот выручал даже в самых неприятных моментах. Будем ждать новостей о том, как себя чувствует Даниил, насколько он выбыл из строя, наверняка там ничего серьезного. Порадовало, как Тарасов проявил себя. Он все ближе и ближе к тому, чтобы стать основным вратарем команды, а не метаться между Коламбусом и Кливлендом.