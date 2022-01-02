11 лет назад американцы тоже сняли нашу молодежку с самолета. Раскрываем, что тогда случилось

Михаил Зислис — о том, почему наказали чемпионов МЧМ-2011.

В первые дни Нового года, когда в спортивном мире кроме английской премьер-лиги и НХЛ ничего не происходит, а молодежный чемпионат мира отменен, любой скандал вызывает мощный резонанс у скучающей аудитории, приходящей в себе после бурного застолья. Инцидент с высадкой сборной России из самолета в аэропорту Калгари получился невероятно шумным. Он будет обсуждаться в публичном пространстве еще не один день. Компанию нашей команде составила чешская делегация, поспешившая откреститься от «безумных русских». Которые во всем виноваты. Мои североамериканские коллеги тут же вспомнили об истории из 2011 года. Тогда сборную России после победы на МЧМ в Баффало тоже высадили из самолета.

Мне повезло находиться в той команде с момента сбора в Новогорске и до триумфа в финале против Канады. Естественно, самые яркие фрагменты того приключения в моей памяти свежи, словно это было максимум неделю назад.

Когда меня в редакции попросили вспомнить о тех событиях, то мозг одну картину тут же воспроизвел во всех красках. Седьмой час утра шестого января.

Разъяренный Валерий Брагин, срывающий злость на командных баулах в пустынном зале ожидания аэропорта Баффало. Его богатая на экспрессивные выражения речь эхом разносится по зданию. Опустошенные эмоционально и физически игроки молодежки с золотыми медалями на груди расположились прямо на выключенной ленте багажного транспортера. Суетился и решал вопросы только генеральный менеджер команды Алексей Кочетков, которому и прилетело от главного тренера. Тимофеич, не отрывая уха от телефона, с поставленной задачей справился и команда отправилась в отель. Несколько местных репортеров едва успели прибыть на территорию аэропорта и самый драматичный момент не поймали. Эту сцену я не собирался описывать раньше, чем сяду за мемуары. Но сейчас случай подвернулся для воспоминаний.

Игроки и тренеры разных поколений меня впоследствии постоянно убеждали, что «чемпионам можно все». В легком налете хулиганства по окончании успешного турнира нет ничего особенного. Так было и, надеюсь, будет всегда. Победные эмоции — счастливая привилегия любого титулованного спортсмена.

Мне сразу же вспомнился рассказ одного из функционеров, рассказавшего, какой погром в мае 2007-го года устроили в московской гостинице канадцы после золота на чемпионате мира. Взрослые мужики вели себя как дети, отрывались по полной и слегка разгромили несколько номеров. К этим шалостям в отеле отнеслись с пониманием. Победителям многое прощается.

Главное, что канадская сторона потом тихонько расплатилась за причиненный ущерб.

В Баффало причиной депортации из самолета, куда к тому моменту зашла от силы только треть игроков, стал выкрик одного человека, славившего Россию.

Юношеская глупость, которой впоследствии удивлялись даже партнеры по команде. Многие после бессонной ночи сразу уснули в салоне, едва упали в кресла, и их пришлось расталкивать, чтобы вывести обратно в терминал. Сам «герой», карьера которого складывается вполне неплохо, в интервью упорно обходил тот эпизод стороной и просил не задавать вопросы. Видимо, чувствует вину. Тогда находившаяся рядом с ним пассажирка наотрез отказалась лететь дальше в такой компании и пожаловалась бортпроводнику.

Тот принял ее сторону, хотя его коллеги, также как и пилоты, изначально не были настроены безапелляционно по отношению к российской делегации. Краткие переговоры, а также готовность Брагина взять ситуацию под свои контроль и ответственность, закончились неудачей. Правила авиакомпании «Delta Air Lines» таковы, что реакции одного пассажира достаточно, чтобы экипаж встал на его сторону.

Одиннадцать лет назад социальные сети были развиты слабее, чем сейчас. Но доморощенные ценители морали лезли отовсюду всегда. На популярное оппозиционное радио даже дозвонился якобы находившийся на борту русскоязычный пассажир, не пожалевший черных красок для описания поведения игроков в салоне. Разумеется, это был бред сумасшедшего, выданный за правду. Не собираюсь делать из игроков, среди которых были будущие звезды НХЛ и КХЛ, невинных ангелочков. В отеле они веселились по полной за отведенные им три с небольшим часа. Были и кое-какие излишества. Несколько человек на территорию аэропорта в итоге зашли при помощи товарищей. Мне, как пресс-атташе, потом пришлось принимать изумленный вид на глазах местных журналистов и отрицать любые обвинения. Это было почти искренне. В годы моей студенческой молодости в МГУ такая «вечеринка» по пятибалльной шкале размаха дотянула в лучшем случае до «тройки с минусом». Со стороны хоккеистов в аэропорту не было ни единого намека на агрессию, непослушание и скандалы. Именно поэтому поверить в то, что нынешние юниоры вели себя неподобающе, мне сложно.

Вопросы, насколько я понимаю, имеются к представителям штаба. Это совсем другое дело, в котором пусть разбирается руководство ФХР.

В заключении одна цитата из великолепного материала «Будь скромнее, Канада» известного североамериканского журналиста и эксперта Боба Маккензи, написанного им по горячим следам после Баффало-2011. Советую отыскать и прочитать полностью. «Надеюсь, что никто не будет думать слишком плохо о русских парнях, которые были слегка (а может быть, и слишком) пьяны, чтобы улететь домой этим утром, потому что я могу рассказать много историй о том, как выигравших золото канадцев грузили на самолет домой». Наверное, за 11 лет что-то изменилось и в НХЛ, хотя экспрессивный Овечкин по-прежнему в цене и на голову популярнее прилизанных звезд нового поколения. Но видеть, как, не разобравшись в деталях, на своих же парней набрасываются российские блюстители нравственности, сами когда-то замешанные в скандалах, противно.