«Все сложилось бы легко, если бы не вмешались русские». Что пишут в мире о скандале с вылетом после отмененного МЧМ

Обзор зарубежной прессы об инциденте в аэропорту Калгари, в котором оказалась замешана молодежная сборная России.

Calgary Herald.

В пятницу вечером рейс авиакомпании Air Canada вылетел около 21.00 с более чем трехчасовой задержкой. Как предполагают пользователи социальных сетей, всему виной нарушившая дисциплину российская сборная, которая курила и отказывалась надеть защитные маски в самолете.

Полиция Калгари подтвердила, что офицеры отреагировали вместе со службой безопасности аэропорта на инцидент, вызванный игроками и сотрудниками российской команды. Полиция заявила, что весь рейс был отменен, поскольку офицеры занимались проверкой. Обратно на самолет не пустили российскую и чешскую команды.

Пассажирка того же самолета Агата Смикот поговорила с Postmedia после прибытия в Европу в субботу днем. По ее словам, вскоре после посадки в самолет бортпроводники подошли к двум пассажирам, которых женщина посчитала тренерами или менеджерами сборной России, попросив одного из них не курить в самолете и надеть защитную маску. Затем второй мужчина включил на телефоне на полную громкость русский рок.

После дальнейших споров между бортпроводниками и российской командой пассажирам самолета объявили, чтобы они возвращались в терминал из-за «проблем с безопасностью».

Финской сборной, которая летела тем же рейсом, разрешили вернуться на борт после задержки. Международная федерация хоккея расследует инцидент и передаст полученные данные в совет по этике, чтобы выяснить, являются ли действия российской команды противозаконными.

The Hockey News.

Молодежный чемпионат мира 2022 года был отменен, но драма еще далека от завершения. По многочисленным публикациям очевидцев, появившимся в твиттере в пятницу вечером, российская команда была снята с рейса из Калгари домой из-за недисциплинированного поведения. Согласно сообщениям, к этому привели несколько случаев, когда игроки отказывались надеть маски, пытались курить сигареты в самолете и игнорировали просьбы бортпроводников, когда их неоднократно просили не делать этого.

В субботу полиция Калгари подтвердила Calgary Herald, что российская команда действительно была снята с рейса за отказ соблюдать политику безопасности (речь об использовании медицинских масок) авиакомпании Air Canada.

Это событие вызвало вопросы относительно того, насколько тщательно игроки — участники МЧМ соблюдали требования по безопасности до отмены турнира из-за нескольких случаев COVID-19. По словам Горда Миллера из TSN, «анекдотические рассказы людей, которые были там (в Ред-Дире), говорят, что этого не происходило», что может выдать неудачную судьбу события в совершенно ином свете. Тем не менее похоже, что российской команде придется немного подождать, прежде чем отправиться домой.

Lethbridge news.

По сообщению полиции Калгари, группа людей, которых в СМИ опознали как членов молодежной сборной России по хоккею, была снята с новогоднего рейса из Калгари во Франкфурт.

Члены команды направлялись домой с молодежного чемпионата мира по хоккею в Ред-Дир и Эдмонтон, который был отменен в среду из-за вспышки COVID-19 в нескольких командах.

Иан Кенни, пассажир рейса бизнес-класса, сказал, что один российский представитель, сидевший рядом с ним, курил в салоне и отказался надевать маску на рот и нос. По словам Кенни, бортпроводники снова и снова пытались заставить его соблюдать правила, но он отказывался.

Hokej.cz.

Это звучит как выдуманная новогодняя история, придуманная под тяжелым бременем алкогольного опьянения. Но, к сожалению, это не так. Это жестокий конец и без того беспрецедентных событий на МЧМ в Канаде. Молодежную сборную Чехии сняли с самолета, и на Новый год парни не вернутся домой.

Большая часть чешской команды — игроки, выступающие в Европе, и члены персонала — сели в автобус в Эдмонтоне и направились в Калгари, который находится примерно в 400 километрах. Оттуда они должны были вылететь во Франкфурт в 17.00.

Звучит довольно просто, правда? Ни одной пересадки, а в немецком аэропорту сборную будет ждать автобус, который и повезет ее домой. Но все сложилось бы легко, если бы не вмешались русские. Самолет Air Canada должен был отправиться в Европу со сборными Чехии, России и Финляндии. Но улетели только финны. Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске.

Менеджер сборной Чехии Отакар Черны: «Мы видели российских игроков, сидящих в баре»

«Это была очень странная ситуация. Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, некоторые из них позвонили своим семьям домой. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту.

Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет.

Самым странным во всей ситуации является то, что после того, как самолет взлетел без нас, представители Air Canada принесли извинения и за свой счет организовали проживание в отеле и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами.

Мы рады, что ситуация уже разрешилась и что в итоге мы останемся в Канаде всего на 24 часа дольше", — приводит слова менеджера isport.blesk.cz.