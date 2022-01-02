«Все сложилось бы легко, если бы не вмешались русские». Что пишут в мире о скандале с вылетом после отмененного МЧМ
Calgary Herald: «ИИХФ расследует инцидент»
В пятницу вечером рейс авиакомпании Air Canada вылетел около 21.00 с более чем трехчасовой задержкой. Как предполагают пользователи социальных сетей, всему виной нарушившая дисциплину российская сборная, которая курила и отказывалась надеть защитные маски в самолете.
Полиция Калгари подтвердила, что офицеры отреагировали вместе со службой безопасности аэропорта на инцидент, вызванный игроками и сотрудниками российской команды. Полиция заявила, что весь рейс был отменен, поскольку офицеры занимались проверкой. Обратно на самолет не пустили российскую и чешскую команды.
Пассажирка того же самолета Агата Смикот поговорила с Postmedia после прибытия в Европу в субботу днем. По ее словам, вскоре после посадки в самолет бортпроводники подошли к двум пассажирам, которых женщина посчитала тренерами или менеджерами сборной России, попросив одного из них не курить в самолете и надеть защитную маску. Затем второй мужчина включил на телефоне на полную громкость русский рок.
После дальнейших споров между бортпроводниками и российской командой пассажирам самолета объявили, чтобы они возвращались в терминал из-за «проблем с безопасностью».
Финской сборной, которая летела тем же рейсом, разрешили вернуться на борт после задержки. Международная федерация хоккея расследует инцидент и передаст полученные данные в совет по этике, чтобы выяснить, являются ли действия российской команды противозаконными.
The Hockey News: «Событие вызвало вопросы, соблюдали ли игроки требования по безопасности до отмены турнира»
Молодежный чемпионат мира 2022 года был отменен, но драма еще далека от завершения. По многочисленным публикациям очевидцев, появившимся в твиттере в пятницу вечером, российская команда была снята с рейса из Калгари домой из-за недисциплинированного поведения. Согласно сообщениям, к этому привели несколько случаев, когда игроки отказывались надеть маски, пытались курить сигареты в самолете и игнорировали просьбы бортпроводников, когда их неоднократно просили не делать этого.
В субботу полиция Калгари подтвердила Calgary Herald, что российская команда действительно была снята с рейса за отказ соблюдать политику безопасности (речь об использовании медицинских масок) авиакомпании Air Canada.
Это событие вызвало вопросы относительно того, насколько тщательно игроки — участники МЧМ соблюдали требования по безопасности до отмены турнира из-за нескольких случаев COVID-19. По словам Горда Миллера из TSN, «анекдотические рассказы людей, которые были там (в Ред-Дире), говорят, что этого не происходило», что может выдать неудачную судьбу события в совершенно ином свете. Тем не менее похоже, что российской команде придется немного подождать, прежде чем отправиться домой.
Lethbridge news: «Бортпроводники пытались заставить его соблюдать правила, но он отказывался«
По сообщению полиции Калгари, группа людей, которых в СМИ опознали как членов молодежной сборной России по хоккею, была снята с новогоднего рейса из Калгари во Франкфурт.
Члены команды направлялись домой с молодежного чемпионата мира по хоккею в Ред-Дир и Эдмонтон, который был отменен в среду из-за вспышки COVID-19 в нескольких командах.
Иан Кенни, пассажир рейса бизнес-класса, сказал, что один российский представитель, сидевший рядом с ним, курил в салоне и отказался надевать маску на рот и нос. По словам Кенни, бортпроводники снова и снова пытались заставить его соблюдать правила, но он отказывался.
Hokej.cz: «Все могло сложится легко, если бы не вмешался фактор, называемый русскими»
Это звучит как выдуманная новогодняя история, придуманная под тяжелым бременем алкогольного опьянения. Но, к сожалению, это не так. Это жестокий конец и без того беспрецедентных событий на МЧМ в Канаде. Молодежную сборную Чехии сняли с самолета, и на Новый год парни не вернутся домой.
Большая часть чешской команды — игроки, выступающие в Европе, и члены персонала — сели в автобус в Эдмонтоне и направились в Калгари, который находится примерно в 400 километрах. Оттуда они должны были вылететь во Франкфурт в 17.00.
Звучит довольно просто, правда? Ни одной пересадки, а в немецком аэропорту сборную будет ждать автобус, который и повезет ее домой. Но все сложилось бы легко, если бы не вмешались русские. Самолет Air Canada должен был отправиться в Европу со сборными Чехии, России и Финляндии. Но улетели только финны. Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске.
Менеджер сборной Чехии Отакар Черны: «Мы видели российских игроков, сидящих в баре»
«Это была очень странная ситуация. Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки отправились покупать сувениры, некоторые из них позвонили своим семьям домой. Мы видели российских игроков, сидящих в баре. Я предупредил всех наших ребят, чтобы они не снимали маски и постоянно держали дистанцию, находясь в аэропорту.
Потом мы сели в самолет и в тот момент заметили, что некоторые представители сборной России не соблюдали санитарные правила, и алкоголь, вероятно, сыграл в этом свою роль. Один из членов российской сборной даже курил в туннеле перед посадкой в самолет. Затем некоторые пассажиры пожаловались на поведение россиян, и экипаж по этой причине вывел весь самолет.
Самым странным во всей ситуации является то, что после того, как самолет взлетел без нас, представители Air Canada принесли извинения и за свой счет организовали проживание в отеле и рейс во Франкфурт на день позже. Также нас заверили, что мы не полетим одним рейсом с российскими хоккеистами.
Мы рады, что ситуация уже разрешилась и что в итоге мы останемся в Канаде всего на 24 часа дольше", — приводит слова менеджера isport.blesk.cz.
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