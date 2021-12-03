В НХЛ появился еще один вратарь из России. Возможно, это самый недооцененный голкипер в нашей стране

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Даниил Тарасов провел первый матч в НХЛ, став десятым российским вратарем, который выходил на площадку в этом сезоне. Да, его команда проиграла, но к нашему голкиперу не должно быть никаких вопросов. Началось все для Даниила не очень хорошо. Уже второй бросок достиг цели, но у «Коламбуса» проблемы с обороной. Далее Сегин забил коленом, а затем Робертсон оформил дубль, когда вышел один на один. Может быть, только в последнем случае Тарасов не выручил, но это если совсем придираться. Наш вратарь отразил 34 броска, причем сделал несколько крутых спасений. В одном из моментов выручил команду от шайбы Александра Радулова, показав, что с растяжкой у него все в порядке.

Свою первую игру Даниил провел из-за того, что сразу два голкипера основного состава попали в ковид-протокол. Но он давно заслужил шанс. Кажется, что это самый недооценённый российский вратарь. Тарасов по непонятным причинам уступил место в составе на молодежном чемпионате мира Петру Кочеткову, в него как-то не особо верили и в «Салавате Юлаеве». Например, в прошлом сезоне он смотрелся очень прилично, одержал 11 побед в 16 матчах, но тренеры упорно доверяли Юхе Метсоле. Казалось бы, что его нынешняя статистика в АХЛ была не лучшей. У Тарасова меньше 90 процентов отраженных бросков и 27 пропущенных шайб в девяти матчах. Но это АХЛ, насчет обороны там вообще никто не парится, а команда с Тарасовым на втором месте в Северном дивизионе и точно попадает в плей-офф. Даниилу в «Коламбусе» будет тяжело подвинуть либо Корписало, либо Мерзликина, но у первого в конце сезона завершается контракт, и в своем дебютном матче Даниил доказал, что может стать надежным бэкапом. Правда, и у самого голкипера в июне завершается договор. Ему бы еще пару матчей, чтобы показать себя.

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Российский защитник Ян Кузнецов переведен из фарм-клуба «Калгари» в лигу Квебека. Почему-то считается, что этот шаг во благо сборной, а «Стоктон» дает ему возможность поехать на молодежный чемпионат мира. Но это вообще не так. Только из НХЛ на молодежный турнир не отпускают или делают это нехотя. В АХЛ никогда никаких препон никому не чинили. Наоборот, с радостью отпускали на соревнования, даже если этот хоккеист был лидером команды.

Ян, кажется, пока не тянет на взрослом уровне. А тут еще и «Хит» проводит на редкость удачный сезон. По проценту набранных очков они вторые в лиге, что довольно неожиданно. В 13 матчах этого сезона у Кузнецова ни одного набранного очка, одна драка, а также показатель полезности «минус 3». Он — игрок ротации, а когда появляется в основе, то проводит мало времени на льду. «Морские собаки» (правда, их называют волками, но на эмблеме вообще какая-то пантера) в этом сезоне — обладатели Мемориального кубка. Если пандемия не сорвет соревнования, то команда поборется за главный титул, и в клубе очень рассчитывают на Яна. Но это уж их североамериканские дела.

Кузнецов формально не является кандидатом в молодежную сборную России, его нет в расширенном списке. Правда, там вообще нет ребят, выступающих за океаном, так как правила перемещения по миру слишком усложнились. Не был Ян и на турнире в Сочи, хотя на него там хотели посмотреть. Слишком рано уехал в Канаду, а сидеть две недели на карантине в России посчитали лишним. Но, честно говоря, совершенно непонятно, кого он может вытеснить из состава сборной. Его-то как раз можно было вызвать в Новогорск, про проблемы в «Стоктоне» было известно давно. А сейчас придется привлекать к тренировкам только после перелета в Канаду. Но учитывая, как он смотрелся в этом сезоне, вряд ли Ян усилит сборную.

Первый матч

Николай Заварухин в своем первом матче на посту главного тренера «Автомобилиста» обыграл «Спартак». Случилось то, о чем мы догадывались. Екатеринбургскому клубу нужен был тренер. Причем любой, главное, чтобы у него было понимание, как играть. Состав у уральцев отличный, по крайней мере, с ним можно решать более серьезные задачи, чем выход в плей-офф, но Билл Питерс полностью завалил свою работу. При нем команда была совершенно разобранной. Каждый делал то, что хотел. Сильные форварды старались давить на чужие ворота, но как только шайба переходила к сопернику, так начинался кошмар.

Заварухин честно признался, что дал задание в первой встрече сыграть от обороны. И пусть за два дня невозможно привыкнуть к новым схемам, уже то, что они появились, говорит о многом. Очень хочется, чтобы наконец больше ответственности получил Игорь Уланов, который после назначения в «Автомобилист» вообще ничем не занимался, так как Питерс доверял лишь своему вкусу. То, что происходит с «Автомобилистом», — хорошая новость для болельщиков, теперь на «Востоке» однозначно будет безумный первый раунд плей-офф. А «Барыс», «Амур» и «Нефтехимик» очень сильно расстроились. Особенно обидно Михаилу Кравецу. Если бы Питерса не уволили, то на новогодние праздники, уверен, клубы поменялись бы местами. Но теперь придется конкурировать с тремя командами за одно место. Что, в принципе, тоже интересно.