Страшный сон. Российский защитник несколько лет ждал дебюта в НХЛ, но провалил матч за две минуты

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перерыв

Турнир в КХЛ уходит на небольшую паузу, но в лиге событие — впервые с 18 октября в чемпионате новый лидер. Это «Трактор», разобравшись с «Авангардом» в Балашихе, смещает «Металлург» и становится главным клубом страны. Преимущество условно, так как отставание магнитогорцев — всего один балл при двух матчах в запасе, но в истории останется именно эта таблица. Анвар Гатиятулин честно наработал на такой локальный подарок к праздникам. В четверг челябинцы спокойно взяли свои два очка, с первой до последней минуты никто не сомневался в исходе, а болельщики увидели, как отлично вписался в состав Артем Блажиевский. Гол, «плюс 2», победа команды, хотя при этом он провел на площадке всего 15 с небольшим минут. В Челябинске четко играют в шесть защитников (седьмой на подмене), а преимущество Лоуренса Пилута и Ника Бэйлена достигается за счет большинства. Уверен, что тренер, разобравшись, как играет Артем, будет давать ему больше ответственности. «Трактор» реально хорош, а самое главное — в клубе очень уверенны в себе и в своих силах.

«Авангард» же делает все, чтобы остаться на пятом месте в таблице. Обогнать «Салават Юлаев» будет тяжело, первый раунд плей-офф придется начинать в гостях, а соперником будет либо уфимский клуб, либо «Ак Барс». Оба варианта — плохие для клуба, не забывайте, что и четвертая — пятая позиция — это лидер конференции во втором раунде, а вряд ли «Трактор» или «Металлург» испытают серьезные проблемы в противостоянии с «Нефтехимиком» и «Барысом». Да даже если там появится «Автомобилист», то это вряд ли что-то изменит. Но в нынешней форме «Авангард» потратит очень много сил на первый раунд. Хотя, наверное, с непредсказуемыми уфимцами им будет чуть легче.

Поражение

За день до очередного матча руководство «Торпедо» дало пресс-конференцию. Основной мотив — все под контролем, тренеру доверяют, а в команде очень хорошие хоккеисты, только есть проблемы в реализации моментов. У менеджера и директора спрашивали, готовы ли они уйти в отставку, но Александр Харламов заметил, что такие решения принимает наблюдательный совет. Захочет этот орган что-то поменять — сделает. Если этот самый совет посмотрел матч против рижан, то у них бы прибавилось вопросов к работе в клубе.

В четверг нижегородцы могли поправить свое турнирное положение, но умудрились уступить на своем льду. Пусть и в овертайме, но вместо двух баллов получили только один, а этого мало. Отрыв от восьмого места теперь три очка, а до конца сезона всего 12 матчей. И календарь гораздо хуже, чем у минского клуба, теперь уже понятно, что биться за место в плей-офф придется только с белорусами. У команды Дэвида Немировски семь гостевых встреч, причем, надо ехать к двум лидерам из Челябинской области, а потом еще и в Екатеринбург. После февральской паузы — поездки в Минск, Подольск и по матчу с «Северсталью» и ЦСКА на своем льду.

У Крейга Вудкрофта таких сложных отрезков нет, да и последние шесть игр сезона они проводят дома. Все против «Торпедо». И, самое печальное, что аргументов за удачный исход мало. При том, что Дамир Жафяров и Кенни Агостино делают максимум возможного, остальные хоккеисты то ли не чувствуют ответственности, то ли просто неспособны показывать стабильную игру на протяжении длительного отрезка. Как можно было уступить рижанам, потерявшим всякую мотивацию? Кажется, что на «Западе» интрига умерла. И в Нижнем Новгороде только надежда на то, что повалится минское «Динамо». Но всерьез ставить на это глупо, да и теперь нет уверенности, что команда возьмет хотя бы свое.

Дебюты

Делать выводы о российских игроках по тому, как они выступают в АХЛ — то еще занятие. Накануне в главной лиге дебютировали сразу два защитника. Оба совершенно по-разному играли в фарм-клубах. Александра Алексеева не было видно в «Херши». То есть из состава он не выпадал, появлялся на льду, но умудрялся оставаться незаметным. Это совсем не тот хоккеист, кого мы видели в «Салавате Юлаеве». В Уфе, видимо, тоже смотрели матчи, все понимали и потому сделали попытки забрать хоккеиста обратно в КХЛ, но «Вашингтон» не отпустил. Видимо, спрогнозировали тяжелую ситуацию в турнире, когда все начнут попадать в «протоколы», а каждый игрок будет на вес золота. Алексеев вышел против «Нэшвилла», и хотя тренеры быстро перешли на две пары, но свои 11 минут защитник отработал нормально. Удалился зря, поначалу нервничал, но потом пришел в себя. Не слишком был виден, но и ругать не за что.

Дмитрий Саморуков из «Эдмонтона» получил шанс в НХЛ при других обстоятельствах. Он и сезон должен был начать в основе, но в тренировочном лагере сломал челюсть и выбыл на длительный срок. Вернулся уже в АХЛ, довольно быстро набрал форму, стал ведущим защитником «Бейкерсфилда». Если включить любой матч «кондоров», то сразу замечаете Дмитрия. Болельщики «нефтяников» на протяжении всего сезона вспоминали Саморукова, требуя, чтобы его перевели в НХЛ. И вот дали шанс в матче с «Блюз». Все закончилось ужасно. Дмитрий провел четыре смены, в двух грубо и результативно ошибся, завершив встречу с ужасным показателем «минус 2» при двух минутах на льду, а днем в пятницу его выслали в АХЛ. Сколько теперь ждать новой возможности? И теперь все будут помнить, что его уверенная игра в фарм-клубе вообще ничего не значит.