Три проблемы России на МЧМ. Что может помешать молодежке завоевать медали

И как это исправить? Аналитический разбор «СЭ».

Проблема 1. Вратари

Вопрос о принадлежности Ярослава Аскарова к касте «блатных» уже изрядно набил оскомину. Хотим мы этого или нет, но объективно он сильнейший голкипер страны 2002 года рождения, который сейчас попросту разобран. Не верите? Тогда ответьте на простой вопрос: а есть ли альтернатива? Как мы поняли по двум матчам группового этапа — и близко нет. Обвинять ФХР в протекции вратаря СКА можно было бы только в том случае, если бы он реально занял чье-то место.

Стоило Егору Гуськову отыграть период со шведами и пропустить две не самые сложные шайбы со Швейцарией, как коллективный разум стал требовать появления в воротах третьего голкипера сборной Максима Моторыгина. Человек, который должен был решить одну из главных проблем команды, стал ее частью.

The Swiss hit back on the rush, Attilio Biasca goes far-side to beat Guskov.



Dario Sidler and Joshua Fahrni with the helpers.



? @TSN_Sports pic.twitter.com/Rk7n0J2FGa — EP Rinkside (@EPRinkside) December 27, 2021

Сейчас забавно слышать претензии в адрес Зубова, который с бухты барахты за месяц до поездки в Канаду стал главным тренером молодежки. Мол, его тренерский штаб сам на ровном месте породил чехарду. Только по большому счету он стал заложником ситуации, порожденной управленческим бардаком в федерации, и клубных дел.

Беспокоиться о последнем рубеже стоило еще летом, когда в прессе все чаще всплывали новости о том, что Аскаров попал в опалу руководства СКА, а питерцы одновременно со слухами взяли в пару к Александру Самонову опытного шведа Ларса Юханссона, лишив первого номера команды молодежки шансов на регулярную практику в КХЛ. Но если Аскаров, который большую часть сезоне не всегда оказывался стартером фарм-клуба в вышке, добирал игры со взрослыми на турнирах за сборную U-20, то Гуськов всю половину сезона варился с детьми в МХЛ.

Над ярославцем и вовсе поиздевались летом — на Sochi Hockey Open, куда прообраз молодежки возил еще Игорь Ларионов, Профессор не дал ему сыграть ни одного матча и предпочел поставить в рамку на последний матч турнира Дмитрия Николаева, который в силу возраста (2000) не мог претендовать на МЧМ. Для кого наигрывали петербуржца? Очевидно, для «СКА-Невы». До начала мирового первенства дурно становилось только от одной мысли, что к декабрю наша вратарская бригада на взрослом клубном уровне насобирала ровно 20 матчей на троих. Причем пятнадцать из них сыграл Моторыгин, стабильно играющий против мужиков за худший клуб ВХЛ.

Теперь штаб пожинает чужие плоды. И надежда у него только одна — привести в порядок голову и психологию Аскарова, которого трясет. Если выносить за скобки первый период контрольного матча, «вратарских» голов Ярослав не пропускал. Но там, где мог, он попросту не спас.

Например, не выручил проспект «Нэшвилла» в матче со шведами, когда Кирилл Танков в большинстве не закрыл синюю линию, позволил Симону Эдвинссону убежать «1 в 0» и тот прошил россиянина броском между ног. Говорить о том, что каждый гол в домик — ошибка вратаря, — моветон. Однако аналитик Sportsnet Грегори Баллоч верно обратил внимание на то, что в этой ситуации Аскаров слишком широко расположился на коньках и тем самым не только оставил огромный просвет между ног, но и ограничил себе подвижность на случай, если бы шведский защитник решил раскачивать или обводить его.

Simon Edvinsson gets aggressive on the penalty kill and beats Askarov through the five-hole. 2-0 Sweden.#Preds #WorldJuniors pic.twitter.com/OOIqDCVKbh — OTF: Preds Prospects (@OnTheFutureOTF) December 26, 2021

I can't get over how wide Askarov is able to get and still maintain his edges on both skates pic.twitter.com/ACbuHJaVQx — Gregory Balloch (@GregBalloch) December 26, 2021

А лучше всего говорит о последствиях недостатка игровой практики его нервозность. Подавляющую часть прямых бросков Аскаров отражает перед собой и регулярно дает шансы на добивание. При игре клюшкой (кстати, ее он на этом МЧМ еще не терял) за воротами он кипит так, что его периодически клинит и принимать решение в цейтноте приходится на автомате — благо пока соперники не пользуются его нерасторопностью.

Проблема 2. Нет вменяемого начала атаки

«У меня большие вопросы к игре в обороне. Из зоны выйти не можем, точную передачу в клюшку не можем отдать», — рассказывал в интервью коллегам из «Чемпионата» Андрей Николишин.

Переход сборной России из обороны по первым матчам выглядит если не ужасным, то крайне сырым и аморфным. И зачастую складывается впечатление, что наши защитники играют по наитию, а нападающие не понимают, куда и как им раскатываться. Да, те же шведы не давали дышать в средней зоне и грамотно загоняли наших крайних к бортам. Но пугает, что у команды не прослеживалось ни одного домашнего раската, который бы регулярно мог взламывать соперника и преодолевать красную линию.

Наигранный человеческий выход из своей зоны у нашей молодежки не просто хромает. Он отсутствует от слова «совсем». Зачастую это приводит к тому, что одному из сильнейших защитников этой команды Кириллу Кирсанову вместо начала атаки «первым пасом» из матча в матч приходится в одного протаскивать шайбу через всю площадку. И если в матче со Швецией его просто пару раз «съели» в средней зоне, то канадцы за один из таких проходов наказали его пропущенной.

Kent Johnson makes it 3-0 for Canada! ?? pic.twitter.com/HtR31N3mT8 — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Остальные защитники в большинстве случаев играют куда осторожнее, но отдают первый пас, когда крайние нападающие уже докатили до чужой синей, и вингеры вынуждены принимать шайбу в статике, а потом банально пулять ее по борту. А еще молодежке усложняет жизнь отсутствие праворуких нападающих — оказывается, хват играет роль не только при розыгрыше большинства.

В итоге «чисто» входить в чужую зону получается, только когда на лед выходит первая тройка с Хуснутдиновым и Мичковым, которые регулярно способны затаскивать шайбу исключительно за счет индивидуального мастерства. Из этого, кстати, вытекает другая проблема — за пределами капитанского звена у нас нет людей, которые могли бы регулярно генерировать голевые моменты.

Других же опций у Зубова, похоже, нет.

Проблема 3. Мичков — единственная надежда в большинстве

После игры с Канадой мы узнали довольно важную информацию — за большинство в тренерском штабе сборной отвечает Олег Знарок. Результат работы самого титулованного тренера на нашей скамейке после генеральной репетиции с Канадой впечатлял: 50% реализация (2/4), неплохое движение шайбы и нетривиальные ходы от первой спецбригады (Мухамадуллин — Чибриков — Хуснутдинов — Демидов — Мичков).

Russia scores another power play goal to make this a two-goal game! pic.twitter.com/TZXAegIHdq — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2021

Но уже с первых попыток стало понятно, что большинство сборной России будет заточено работать на бросок Матвея Мичкова из левого круга вбрасывания — и это логично, учитывая, что у пермского вундеркинда лучший бросок в команде, а опция «щелчок в касание с левого фланга» из-за отсутствия праворукого нападающего отсутствует. Просто посмотрите на бросковую карту и убедитесь в том, что практически вся опасность в формате «5х4» исходит из одной точки от одного человека — 7 из 11 бросков нанес именно Мичков.

Бросковая карта сборной России в формате «5х4».

О'кей, то, что русские матери не нарожали пацанов с нужным хватом, безусловно, бьет по вариативности нашего розыгрыша. Однако все не было бы настолько плохо, используй тренерский штаб Зубова по полной возможности щелчок Шакира Мухамадуллина, который способен быть не только плеймейкером в большинстве, но и завершителем. Всего один выстрел в не самой очевидной ситуации от парня, который любил использовать силу рук в юниорской сборной у Сергея Голубовича, — это несерьезно. Как обыгрывать топ-сборные с одной лишь надеждой на бросок Мичкова — пока непонятно.

Уже этой ночью сборная России сыграет с очень кусачими и талантливыми словаками, которые привезли в Канаду однозначно лучшую молодежку за последние 10 лет. В матчах со шведами и американцами команда Ивана Фенеша очков не набрала, но показала, что с новым уровнем мастерства и все той же обученностью может доставить проблемы и вынуть душу из любого соперника. И если в ближайшее время россияне не избавятся хотя бы от одной из трех главных проблем, рассчитывать на что-то большее чем четвертьфинал будет почти нереально.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20