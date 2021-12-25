Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ

История Александера Хольца.

Нападающий Александер Хольц потихоньку врывается на мировую хоккейную арену. К 19 годам он провел два полноценных сезона во взрослом чемпионате Швеции, был выбран «Нью-Джерси» под седьмым номером в первом раунде драфта-2020 и успел дебютировать в НХЛ. На пару с Лукасом Рэймондом, который уже вовсю зажигает в «Детройте», Хольц по праву считается одним из самых талантливых шведских форвардов поколения. «Девилз» отпустили своего нападающего на МЧМ, и на этом турнире к его игре будет приковано особое внимание.

Российские болельщики должны хорошо помнить Хольца по прошлому молодежному чемпионату мира. В перерыве матча группового раунда, в котором сборная России обыграла Швецию (4:3 ОТ), Александер дал нескромный комментарий: «Мы более мастеровитые, но нам нужно усерднее работать. Русским приходится цеплять нас клюшками, бить по рукам, чтобы помешать атакам. Несколько раз они сыграли очень грязно — колющие удары, подсечки. Удивительно, почему судьи ни разу не дали им пять минут».

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Заносчивое высказывание, но ребята в таком возрасте нередко могут себе позволить лишнюю эмоциональность. Интересно, что в середине третьего периода шведский форвард сам получил удаление, а Кирилл Кирсанов наказал соперника за длинный язык, ответив заброшенной шайбой. В той игре Хольц выложился по максимуму и записал на свой счет 2 (1+1) очка, однако серия сборной Швеции из 54 побед подряд на групповых этапах МЧМ все равно прервалась. Можно не сомневаться, что на матч с россиянами у викингов будет максимально боевой настрой.

?Sweden knots things up 2-2 in the 2nd period with a goal from Alexander Holtz, let's bring on the 3rd! #WorldJuniors @Trekronorse @russiahockey pic.twitter.com/V6u1S9Fxhc — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020

Прошлый турнир был не самым однозначным в исполнении Хольца. От него ждали приличной результативности, но в итоге за пять матчей форвард набрал всего 3 (1+2) балла, и это при том, что шведы катком прошлись по чехам (7:1) и уверенно обыграли Австрию (4:0). Журналист The Athletic Кори Пронман провел опрос среди скаутов НХЛ касательно игроков, выступавших на МЧМ-2021, и Александер даже попал в список главных разочарований.

Однако все это не помешало карьерному росту шведского нападающего. В апреле этого года «Нью-Джерси» дал своему юному дарованию трехлетний контракт новичка. Александер здорово провел предсезонку, с 4 (2+2) очками стал главным бомбардиром команды и успел поиграть в первом звене с Егором Шаранговичем и Джеком Хьюзом. Парни показали очень хорошую сыгранность и по итогам встречи с «Вашингтоном» заработали на троих пять очков.

И все же закрепиться в основе у Хольца пока не получилось. В ноябре он провел в НХЛ шесть матчей, набрал в них 2 (0+2) очка, а затем отправился покорять просторы АХЛ. Делает он это весьма успешно. В 11 играх на счету правого вингера 10 (6+4) баллов. «Я немного расстроился, когда меня отправили в фарм-клуб, но затем быстро привел голову в порядок. Это необходимый этап для того, чтобы продолжать прогрессировать. Я прекрасно знаю, какие аспекты мне стоит подтянуть. Играть против опытных хоккеистов НХЛ не так просто. Здесь ребята сильнее и крупнее», — говорит Александер.

Бросок Хольца — его самое сильное оружие. В чемпионате Швеции-2019/20 он забросил девять шайб. Среди 18-летних шведских игроков в истории SHL больше него забивали только знаменитые Петер Форсберг и Маркус Нэслунд. В 16 лет Александер стал лучшим снайпером чемпионата Швеции U-18, а в 17 лет — чемпионата U-20. В свой первый полный сезон в SHL он уступил по количеству голов только четырем партнерам по команде. «Хольц — прирожденный снайпер. У парня отличный бросок и хорошее катание. Он легко находит в атаке свободное пространство, и ему не нужно много времени, чтобы принять верное решение. В НХЛ непросто забивать голы, но мы ждем от него этого», — говорил в 2020-м генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд.

Don't worry, Swedish Hockey League. We'll make sure he stops terrorizing you soon enough.pic.twitter.com/QgQvNEtG7S — New Jersey Devils (@NJDevils) October 20, 2020

В «Девилз» действительно рассчитывают на Александера. После Адама Ларссона клуб не выбирал шведов в первом раунде драфта с 2011 года. Адаптироваться в команде Хольцу будет несложно. У него отличные отношения со всеми партнерами, а к сезону он готовился со своим соотечественником и одноклубником Йеспером Браттом. Эти двое хорошо знают друг друга и вместе работают с одним тренером под физподготовке. «Хольц — скромный парень, который готов пахать целыми днями. У него огромный талант. Я даже не сомневаюсь, что со временем он сделает себе большое имя в НХЛ», — говорит Братт о партнере.

Александер Хольц. Фото Getty Images

В Швеции любят сравнивать Хольца и Рэймонда. Вместе они завоевывали золотые медали чемпионата мира U-18 и становились бронзовыми призерами на МЧМ-2020. Александер — более габаритный форвард, и казалось, что это поможет ему быстрее адаптироваться в НХЛ. Однако Лукас поразил всех со старта. Форвард «Детройта» в 31 матче набрал 28 (10+18) очков и по праву считается одним из главных фаворитов на «Колдер Трофи» в этом сезоне. Стиль их игры, конечно, различается. У Рэймонда задатки чистого плеймейкера, а Хольц нацелен в первую очередь на завершение атак. Если Александер уверенно проведет нынешний МЧМ, то вряд ли надолго задержится в АХЛ. Однажды он сказал, что если бы не хоккей, то стал бы поваром. Пока не похоже, что нападающий «Нью-Джерси» выбрал в жизни не ту дорогу.