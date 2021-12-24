«Кто лучший? Мичков и почти любой игрок сборной Канады». Что пишут о поражении России в матче с Канадой

Североамериканская пресса подводит итоги контрольного матча между сборными Канады и России перед стартом МЧМ-2022.

TSN: «Впервые увидел Мичкова в деле. Ему нельзя давать свободу на льду»

TSN — о матче Канада — Россия.

Дубль и результативная передача Мэйсона Мактавиша помогли сборной Канады победить принципиального соперника из России со счетом 6:4 в единственном контрольном матче перед началом молодежного чемпионата мира.

Надо отметить, что Канада дала России множество шансов вернуться в игру. Особенно ярко это проявилось во втором периоде, когда за короткий отрезок канадские игроки умудрились схватить три удаления подряд.

Россия дважды реализовала большинство, прежде чем Мактавиш забросил свою вторую шайбу в матче и вернул Канаде прежнюю уверенность и спокойствие.

В составе сборной России выделялся юный форвард Матвей Мичков. Один из фаворитов драфта-2023 оформил дубль в этой встрече, чем произвел сильное впечатление.

«Выделяется его бросок, — отметил игрок сборной Канады Коул Перфетти. — Он действительно умеет забивать. Я впервые увидел его в деле. Ему нельзя давать свободу на льду».

CBC: «Итоговый счет не отражает истинную разницу между командами»

CBC — о матче Канада — Россия.

Канада забросила четыре шайбы за первый период. Но лишь несколько сотен фанатов смогли увидеть с трибун столь яркий матч.

Во втором периоде Матвей Мичков показал, почему все скауты так высоко о нем отзываются. Один из претендентов на статус первого номера драфта-2023 доказал, что, несмотря на юный возраст, уже может быть лидером команды.

В остальном сборная Канады превосходила команду России на льду. И итоговый счет на табло не отражает истинную разницу между командами в игре.

Канаде осталось только определиться с тем, кто будет первым номером сборной на молодежном чемпионате. Пока же даже главный тренер признает, что затрудняется с ответом на этот вопрос.

Lethbridge News : «Счет более приличный, чем истинная разница в игре»

Lethbridge News — о матче Канада — Россия.

На игре не чувствовалась привычная атмосфера, которая сопровождает классическое противостояние между сборными Канады и России. И сама игра была не настолько ожесточенной и принципиальной, как могли ожидать фанаты.

В первом периоде россияне ничего не могли противопоставить сопернику, получив четыре безответных шайбы.

Во втором периоде команда Сергея Зубова вернулась к жизни. Дубль Матвея Мичкова, казалось, подарил ей шанс, но гол Мэйсона Мактавиша разрушил все надежды.

Перед финальной сиреной Мичков забросил еще одну шайбу, сделав счет 4:6. Счет, который выглядит более прилично для России, чем истинная разница в игре на льду между командами.

Montreal Gazette : «Подопечные Сергея Зубова ничего не могли поделать с атакой Канады»

Montreal Gazette — о матче Канада — Россия.

Ровно два года назад капитан сборной Канады Кирби Дак сломал запястье в безобидном столкновении с нападающим сборной России Ильей Сафоновым во время контрольного матча.

Канада тогда победила. Но результат матча, который не имел никакого большого значения, омрачила серьезная травма лидера сборной.

На этот раз обошлось без трагедий. Почти никто не получил повреждений. Но и с трибун почти никто не мог наблюдать за этой игрой. Из-за всех ограничений посетить этот матч смогли от силы 1 тысяча зрителей. В ложе прессы было не только отлично видно, но и замечательно слышно, что происходит на льду.

А там происходило доминирование сборной Канады. Команда, в которой собраны 12 игроков, которые были выбраны в первых раундах драфта НХЛ, потенциальный первый номер драфта-2022 (Шейн Райт) и один из двух фаворитов на первый номер драфта-2023 (Конор Бедард), полностью контролировала ход встречи. И подопечные Сергея Зубова ничего не могли с этим поделать.

В составе сборной России все внимание было приковано к Матвею Мичкову. Именно он и является главным соперником Бедарда за звание первого номера драфта-2023. Пока можно сказать, что в этом противостоянии нет лидера. Бедарду еще 16 лет, Мичкову только что исполнилось 17. Россиянин забил два гол в этой игре. Бедард получил меньше игрового времени, был 13-м нападающим, но все равно использовал свой шанс и также сумел отличиться.

Le Journal de Quebec : «Больших проблем Канада в этой игре не испытала»

Le Journal de Quebec — о матче Канада — Россия.

Больших проблем Канада в этой игре не испытала. Команда уверенно сдала тест на готовность к старту молодежного чемпионата мира, победив Россию со счетом 6:4.

Это был первый и единственный контрольный матч для команд перед началом турнира. Если бы не коронавирусные ограничения, то игры было бы больше. Но даже одного такого матча и победы над принципиальным соперником достаточно для того, чтобы зарядиться уверенностью перед групповым этапом.

HFBoards: «Россия пока выглядит откровенно слабо»

Так как на контрольный матч между сборными Канады и России пустили минимальное число зрителей, большинство фанатов наблюдали за ходом игры удалено. И делились своими впечатлениями в комментариях.

NatusVincere: «Россия должна была на бумаге привести сильную сборную. Но пока команда выглядит откровенно слабо. Аскаров много пропускает, защита не понимает, что делать, а нападающие выглядит не так ярко, за исключением одного 17-летнего парня».

Chainshot: «За Мичковым просто приятно наблюдать».

Matvei Michkov is goooooooooood — Dude Where's Makar (@joelthesakic) December 24, 2021

John Agar: «В первом периоде на льду была только одна команда. Потом положением немного подравнялось, но было уже поздно».

ViD: «В составе России можно выделить только Мичкова. Остальные смотрелись в лучшем случае посредственно».

Man, Matvei Michkov is gonna be a special player. — Jordan Decker (@_JordanDecker) December 24, 2021

Czechboy: «Кто лучший в этом матче? Мичков и почти любой игрок сборной Канады».

AhosDatsyukian: «Игра Аскарова не вселяет уверенности. Даже не уверен, что он должен быть первым номером».