Ярославу пора ответить скептикам. Его час пришел.

Третий МЧМ

Контрольный матч с канадцами добавил опасений за вратарскую линию российской молодежки. Ярослав Аскаров, которого называли безальтернативным первым номером еще за год до турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире, пропустил пять шайб за два периода. А вышедший в третьем Егор Гуськов не справился только с одним броском. Голкипер системы СКА отыграл на привычном для себя уровне последних месяцев. Это совсем не тот Аскаров, который вытаскивал для сборной Кубок Глинки/Гретцки в 2019 году и серебро ЮЧМ-2019.

Ярослав — редкий хоккеист, который сыграет сразу на трех МЧМ. Два предыдущих вратарь провел ниже своих возможностей. Провал в Чехии-2020 спишем на юный возраст (17 лет). Каким бы талантом ты ни обладал, выходить против соперников, которые старше тебя на два-три года в юном возрасте, — серьезное испытание. От Аскарова ждали прорыва на прошлом МЧМ, куда он поехал в статусе сильнейшего голкипера турнира. Чем выше ожидания, тем больше спрос. Ярослав оказался заложником этого тезиса — он не выручил в важных матчах и запомнился тем, что часто терял клюшку. Любители мемов неплохо поиздевались над вратарем в социальных сетях.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Если бы карьера Аскарова развивалась в правильном направлении, к МЧМ-2022 он мог подойти в статусе главной звезды турнира. Крутое выступление по юниорам, первый раунд драфта, а далее — два неоднозначных чемпионата мира и кризис в клубе. Сейчас его кондиции даже хуже, чем год назад. Сергей Зубов привез в Канаду оптимальный состав, который по потенциалу способен биться за медали. Во многом результат россиян будет зависеть от игры вратарей.

Если Аскаров не вспомнит, как выручал сборную на Кубке Глинки/Гретцки, с мечтой о золоте можно попрощаться. У нашей сборной нет преимущества над конкурентами, чтобы обыгрывать их по бразильской системе. Ярослав должен провести ровный турнир и помочь партнерам навязать борьбу топ-сборным. Однако по его игре в СКА остается загадкой, что ждать от голкипера на МЧМ.

Кризис в СКА

Спад Аскарова начался не вчера и не в прошлом месяце. В текущем сезоне Ярослав провел пять матчей в КХЛ, пять в ВХЛ и один на Кубке Карьяла. Похожий график был у молодого вратаря и в прошлом году, когда он мотался между тремя лигами и суммарно вышел на лед в 24 играх. К «вышке» и КХЛ добавились командировки в МХЛ за СКА-1946. Практики Аскарову однозначно не хватало. Впрочем, гендиректор СКА призывал к спокойствию и уверял, что клуб планомерно готовит голкипера к МЧМ.

Отчасти проблема в том, что в СКА не объяснили, как тренеры планируют это делать. Хорошо, вы решили работать с талантливым вратарем индивидуально. Похвально. Только расскажите нам, в чем суть подготовки? Оставить голкипера без практики и перенасытить тренировками? Со стороны это напоминает историю Алексея Мельничука, попавшего в опалу в СКА из-за желания уехать за океан после окончания контракта.

Оценивать выбранный армейцами подход разумнее по итогам турнира. Настораживает, что Аскаров в тех немногих матчах в СКА и «СКА-Неве» надежностью не впечатлял и играл откровенно слабо. Никаких предпосылок к тому, что Ярослав в миг перезагрузится и вытащит для России плей-офф. Контрольный матч с Канадой даже навел на мысль, а не выпустить ли против шведов с первых минут Гуськова?

Не выручил с Канадой

По итогам генеральной репетиции с канадцами игра Аскарова только укрепила сомнения о его будущем на турнире. Голкипер не помог команде, когда «Кленовые» в привычной для себя манере полетели вперед с первых минут. К действиям Ярослава применим глагол «не выручил». Пять голов — по умолчанию много. Если бы голкипер спас в одном-двух моментах — при том, что наша команда проснулась во втором периоде, — шансы на камбэк возросли.

Не согласен, что Аскаров сыграл отстраненно и без желания. Якобы об этом свидетельствовала его пассивность в некоторых эпизодах. Это зависит от техники и стиля вратаря. Одни предпочитают более агрессивную модель с резкими движениями, другие действуют хладнокровно, полагаясь на выбор позиции, габариты и чтение игры. Проблема явно не в том, что Аскаров вышел на лед расслабленным. Больше верю в то, что ему банально не хватает игрового тонуса.

Ярослав столкнется с диким давлением на МЧМ. От него ждут преображения и помощи команде в трудные минуты, чтобы Россия забралась как можно выше в плей-офф. МЧМ в Канаде — турнир жизни для проспекта «Нэшвилла» и шанс ответить скептикам, которые считают его переоцененным голкипером.