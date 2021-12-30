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Зубов прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира

01:22

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов после отмены молодежного чемпионата мира признался, что вся команда разочарована.

Молодежный чемпионат мира. Официально: ИИХФ приняла решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.

Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по зуму, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие.

Отмена такого турнира — тяжелый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства.

Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов", — приводит ФХР слова Зубова.

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Иван Богун все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен