Зубов прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов после отмены молодежного чемпионата мира признался, что вся команда разочарована.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.

Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по зуму, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие.

Отмена такого турнира — тяжелый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы — все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства.

Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов", — приводит ФХР слова Зубова.