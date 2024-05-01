Медведев сыграет с Легечкой в 1/4 финала турнира в Мадриде. Чех победил Надаля
Чешский теннисист Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он выиграл у испанца Рафаэля Надаля — 7:5, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 3 минуты.
В четвертьфинале Легечка сыграет против россиянина Даниила Медведева, который обыграл Александра Бублика из Казахстана.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Иржи Легечка (Чехия, 30) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:5, 6:4
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