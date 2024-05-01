Медведев сыграет с Легечкой в 1/4 финала турнира в Мадриде. Чех победил Надаля

Чешский теннисист Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он выиграл у испанца Рафаэля Надаля — 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

В четвертьфинале Легечка сыграет против россиянина Даниила Медведева, который обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:5, 6:4