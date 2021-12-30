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Известный североамериканский агент рассказал о нарушении режима «пузыря» в отеле МЧМ-2022

01:32
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Спортивный агент Аллан Уолш рассказал о том, что режим «пузыря» нарушался во время молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Один из ключевых вопрос в том, что «пузырь» на молодежном чемпионате мира был полон дырок, — написал Уолш в своем Twitter. — Отель для игроков был полон гостей, были переполнены вестибюли, коридоры и общие помещения. Игроки придерживались социальной дистанции, носили маски и редко покидали номера, но отель был полон людей отовсюду»

Молодежный чемпионат мира был отменен из-за коронавируса. Турнир стартовал 26 декабря и должен был завершиться 5 января, но из-за нескольких случаев заражения в разных командах соревнования решили отменить. В сборной России положительный тест сдал Матвей Мичков.

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Евгений Петров все материалы автора

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