Известный североамериканский агент рассказал о нарушении режима «пузыря» в отеле МЧМ-2022

Спортивный агент Аллан Уолш рассказал о том, что режим «пузыря» нарушался во время молодежного чемпионата мира по хоккею.

One of the key issues, the World Junior «bubble» was full of holes. The players' hotels are filled with guests, full lobbies, corridors and common areas. Players have been social distancing, wearing masks and barely leaving rooms but the hotels are full of people everywhere. https://t.co/k5y5zV8X8o — Allan Walsh (@walsha) December 29, 2021

«Один из ключевых вопрос в том, что «пузырь» на молодежном чемпионате мира был полон дырок, — написал Уолш в своем Twitter. — Отель для игроков был полон гостей, были переполнены вестибюли, коридоры и общие помещения. Игроки придерживались социальной дистанции, носили маски и редко покидали номера, но отель был полон людей отовсюду»

Молодежный чемпионат мира был отменен из-за коронавируса. Турнир стартовал 26 декабря и должен был завершиться 5 января, но из-за нескольких случаев заражения в разных командах соревнования решили отменить. В сборной России положительный тест сдал Матвей Мичков.