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В молодежной сборной России не обсуждали положительный текст Мичкова

01:15
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Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов после отмены МЧМ-2022 рассказал «СЭ», что в команде не обсуждали положительный текст на коронавирус у Матвея Мичкова.

«Мы не обсуждали тест Мичкова внутри команды. Что случилось, то случилось. Не наше дело искать виновных. Мы приехали играть в хоккей», — сказал Хуснутдинов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

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Иван Богун все материалы автора

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