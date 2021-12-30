В молодежной сборной России не обсуждали положительный текст Мичкова

Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов после отмены МЧМ-2022 рассказал «СЭ», что в команде не обсуждали положительный текст на коронавирус у Матвея Мичкова.

«Мы не обсуждали тест Мичкова внутри команды. Что случилось, то случилось. Не наше дело искать виновных. Мы приехали играть в хоккей», — сказал Хуснутдинов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).