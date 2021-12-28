Злодеев признан лучшим игроком молодежной сборной России в матче со Швейцарией

Лучшим игроком сборной России в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии (4:2) стал нападающий Дмитрий Злодеев. Он забросил вторую шайбу своей команды в этой игре.

У швейцарцев лучшим признали вратаря Кевина Паше. Он отразил 28 из 32 бросков соперников.

В составе россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Швейцарцы ответили точными бросками Аттилио Бьяски и Фабиана Рицмана.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.