Злодеев признан лучшим игроком молодежной сборной России в матче со Швейцарией
Лучшим игроком сборной России в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии (4:2) стал нападающий Дмитрий Злодеев. Он забросил вторую шайбу своей команды в этой игре.
У швейцарцев лучшим признали вратаря Кевина Паше. Он отразил 28 из 32 бросков соперников.
В составе россиян отличились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Швейцарцы ответили точными бросками Аттилио Бьяски и Фабиана Рицмана.
После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю