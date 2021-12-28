Мичков находится на четвертом месте в списке бомбардиров молодежного чемпионата мира

Сборная России обыграла команду Швейцарии (4:2) в матче молодежного чемпионата мира.

Одну из шайб забросил Матвей Мичков. Это его третий гол на турнире.

Россиянин занимает четвертое место в списке бомбардиров. Он делит позицию с канадцем Оуэном Пауэром, у которого также три гола и ноль результативных передач.

Впереди три игрока сборной Финляндии. Это Брэд Ламберт, Самуэль Хелениус и Вилле Койвунен.

Лучшие бомбардиры МЧМ-2022

1. Брэд Ламберт (Финляндия) — 5 (1+4 очков)

2. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 4 (3+1).

3. Вилле Койвунен (Финляндия) — 4 (2+2).

4-5. Матвей Мичков (Россия), Оуэн Пауэр (Канада) — 3 (3+0)