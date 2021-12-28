Мичков находится на четвертом месте в списке бомбардиров молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла команду Швейцарии (4:2) в матче молодежного чемпионата мира.
Одну из шайб забросил Матвей Мичков. Это его третий гол на турнире.
Россиянин занимает четвертое место в списке бомбардиров. Он делит позицию с канадцем Оуэном Пауэром, у которого также три гола и ноль результативных передач.
Впереди три игрока сборной Финляндии. Это Брэд Ламберт, Самуэль Хелениус и Вилле Койвунен.
Лучшие бомбардиры МЧМ-2022
1. Брэд Ламберт (Финляндия) — 5 (1+4 очков)
2. Самуэль Хелениус (Финляндия) — 4 (3+1).
3. Вилле Койвунен (Финляндия) — 4 (2+2).
4-5. Матвей Мичков (Россия), Оуэн Пауэр (Канада) — 3 (3+0)
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