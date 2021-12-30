Зинченко об отмене МЧМ: «Обидно, но здоровье превыше всего. Должны вернуться в Россию 1 января»

Нападающий «Витязя» и молодежной сборной России Иван Зинченко прокомментировал отмену МЧМ-2022.

«Конечно, обидно. Да, чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил, для меня и для многих ребят участие в нем — единственный раз в жизни. Но все мы понимаем: здоровье — превыше всего. Много эмоций внутри. Мы соблюдали все меры безопасности, не пересекались с посторонними, жили по одному в номерах.



Когда возвращаемся домой? Два дня мы еще должны провести в Канаде на карантине. По канадскому времени улетаем 31 декабря. По Москве — 1 января возвращаемся в Россию. Надеюсь, 3 января увижусь с ребятами на сборе «Витязя», — приводит пресс-служба подольского клуба слова Зинченко.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.

Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Вчера, 29 декабря россиянам было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.