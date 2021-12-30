Президент ИИХФ Тардиф рассказал подробности проведения нового МЧМ-2022
Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, каким образом может быть проведен новый МЧМ-2022 по хоккею.
«Игроки, которым к лету исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире. Ведь он пройдет в этом же сезоне, никаких перемен не будет, — цитирует Тардифа «Чемпионат». - На турнире будет выступать та же возрастная группа. Если бы перенос был на следующий сезон, то это другое дело. Но мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения ещё идут. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же. Пока не знаю, пройдёт ли новый МЧМ-2022 в «пузыре» или нет. Мы бы хотели провести нормальный турнир, поэтому и обсуждаем июнь.
Напомним, что МЧМ-2022 в Канаде был прерван из-за коронавируса. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Кроме того, России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4561589-prezident-iihf-lyuk-tardif-raskryl-podrobnosti-provedeniya-novogo-mchm-2022.html
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