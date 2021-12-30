Кто виноват в отмене МЧМ? Live с Зислисом — в 13.00
11:00
Грустный эфир после отмены молодежного чемпионата мира. Михаил Зислис, Иван Богун и комментатор Антон Васятин обсудят следующие темы в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00:
— отмена МЧМ — это правильно и кто во всем виноват;
— ИИХФ потеряла нормальную Олимпиаду, а теперь МЧМ — Тардифа пора увольнять;
— что будет дальше с международным хоккеем;
— итоги турнира для сборной России.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен
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