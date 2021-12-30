Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Кто виноват в отмене МЧМ? Live с Зислисом — в 13.00

11:00
Теги:

Грустный эфир после отмены молодежного чемпионата мира. Михаил Зислис, Иван Богун и комментатор Антон Васятин обсудят следующие темы в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00:

— отмена МЧМ — это правильно и кто во всем виноват;

— ИИХФ потеряла нормальную Олимпиаду, а теперь МЧМ — Тардифа пора увольнять;

— что будет дальше с международным хоккеем;

— итоги турнира для сборной России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 рецептов бутербродов с икрой
Стали известны подробности задержания Саддама Хусейна
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен