Грустный эфир после отмены молодежного чемпионата мира. Михаил Зислис, Иван Богун и комментатор Антон Васятин обсудят следующие темы в лайве на YouTube-канале «СЭ» в 13.00:

— отмена МЧМ — это правильно и кто во всем виноват;

— ИИХФ потеряла нормальную Олимпиаду, а теперь МЧМ — Тардифа пора увольнять;

— что будет дальше с международным хоккеем;

— итоги турнира для сборной России.