Ярослав Аскаров: «Не знаю, насколько мне будет легче на третьем МЧМ»

Голкипер СКА Ярослав Аскаров оценил свою готовность к молодежному чемпионату мира 2022 года.

«Не знаю, насколько мне будет легче на третьем МЧМ. Мы должны в оставшиеся дни поработать и сплотиться костяком. Будем стараться показывать свой хоккей», — заявил Аскаров.

«Мы изначально договорились, что клубные дела не обсуждаем на сборе. Готовимся к турниру. У ребят большой опыт международных матчей — они на протяжении трех лет вызываются в сборные. Больших проблем не будет», — отметил тренер вратарей национальной команды Андрей Комиссаров.