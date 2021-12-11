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МЧМ по хоккею 2022
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Ярослав Аскаров: «Не знаю, насколько мне будет легче на третьем МЧМ»

15:52
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Голкипер СКА Ярослав Аскаров оценил свою готовность к молодежному чемпионату мира 2022 года.

«Не знаю, насколько мне будет легче на третьем МЧМ. Мы должны в оставшиеся дни поработать и сплотиться костяком. Будем стараться показывать свой хоккей», — заявил Аскаров.

«Мы изначально договорились, что клубные дела не обсуждаем на сборе. Готовимся к турниру. У ребят большой опыт международных матчей — они на протяжении трех лет вызываются в сборные. Больших проблем не будет», — отметил тренер вратарей национальной команды Андрей Комиссаров.

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Иван Богун все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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