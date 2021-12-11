Олег Знарок будет работать на лавке сборной России на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал о роли помощников.

«Олег Валерьевич Знарок исполняет обязанности тренера-консультанта. Он будет находиться на лавке и помогать тренерскому штабу своим огромным победным опытом. Александр Титов работает с защитниками, Андрей Комиссаров — с вратарями, Владимир Филатов — с нападающими», — отметил Зубов.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Зубов подчеркнул, что пока не может сказать, кто из легионеров из CHL присоединится к сборной.

«Хотелось бы поблагодарить ФХР за то, что доверили нам находиться здесь. Мы находимся на этапе подготовке. Состояние команды удовлетворительное. Нам приятно видеть группу ребят, которые выходят и показывают характер и в играх, и на тренировках. Все дерзкие, все целеустремленные. Осталось пройти небольшой этап подготовки в Новогорске и продвигаться в Канаду. Мы мастеровитые, у нас есть все аспекты для успешного построения команды. Только с оптимизмом смотрим вперед. У нас есть цель, и нам остается сфокусировать на ней все желание и настрой тренерского штаба.

Пока не могу сказать, кто из легионеров из CHL присоединится к сборной. Находимся на связи со скаутами. На данный момент не можем сказать какие-то имена. Все будет объявлено 14-го числа», - заявил тренер.