Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков рассказал, как проходит подготовка к МЧМ-2022.

«Тренировки проходят нормально. Есть время, чтобы прогуляться по территории. Очень здорово, что нахожусь в этой команде — для меня это большой опыт», — заявил Мичков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет 26 декабря — 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.