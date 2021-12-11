Мичков рассказал, как проходит подготовка к МЧМ-2022
15:54
Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков рассказал, как проходит подготовка к МЧМ-2022.
«Тренировки проходят нормально. Есть время, чтобы прогуляться по территории. Очень здорово, что нахожусь в этой команде — для меня это большой опыт», — заявил Мичков.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет 26 декабря — 5 января 2022 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
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