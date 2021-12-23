Форвард молодежной сборной Юров: «Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году»

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров заявил, что команда приложит все усилия для победы на МЧМ-2022.

— Молодежь — будущее страны. Те же Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году. Можно сказать, Панарин тем дублем и прославился. Перевернул свою жизнь за 15 минут. Все думают, что раз тогда наша молодежка отыгралась, значит, и сейчас мы повторим их успех. Россия — великая держава. Ожидания от МЧМ всегда высокие. Нет других мест, кроме первого. Только чемпионов всегда почитают, помнят, они любимчики у всех. Приложим все усилия для победы.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с командами Швеции (27 декабря), Швейцарии (28 декабря), Словакии (30 декабря) и США (1 января).