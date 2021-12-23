Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Форвард молодежной сборной Юров: «Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году»

19:55
Данила Юров (слева). Фото IIHF
Данила Юров (слева). Фото IIHF
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров заявил, что команда приложит все усилия для победы на МЧМ-2022.

Данила Юров. «Панарин перевернул свою жизнь в финале МЧМ за 15 минут. Только чемпионов любят и помнят». Интервью с лидером молодежной сборной

— Молодежь — будущее страны. Те же Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году. Можно сказать, Панарин тем дублем и прославился. Перевернул свою жизнь за 15 минут. Все думают, что раз тогда наша молодежка отыгралась, значит, и сейчас мы повторим их успех. Россия — великая держава. Ожидания от МЧМ всегда высокие. Нет других мест, кроме первого. Только чемпионов всегда почитают, помнят, они любимчики у всех. Приложим все усилия для победы.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с командами Швеции (27 декабря), Швейцарии (28 декабря), Словакии (30 декабря) и США (1 января).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
В Совфеде назвали преступлением продление Украиной эмбарго на ввоз товаров из РФ
0
Реклама