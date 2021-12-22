Стали известны имена альтернативных капитанов сборной России на молодежном чемпионате мира
15:58
Молодежная сборная России назвала капитана команды на предстоящем МЧМ-2022. Как сообщалось ранее, им будет нападающий СКА Марат Хуснутдинов, информирует пресс-служба ФХР.
Альтернативными капитанами назначены сразу 5 игроков — защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин, защитник СКА Кирилл Кирсанов, форвард СКА Никита Чибриков, нападающий «Витязя» Иван Зинченко и форвард «Спартака» Дмитрий Злодеев.
Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
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