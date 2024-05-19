Кассьерра — рекордсмен века. У Матео — всего третий пента-трик в истории чемпионата России!
В гостевом матче 29-го тура против «Ахмата» (5:1) Матео Кассьерра забил пять мячей. Форвард «Зенита» стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч получился у Виктора Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — у легенды «Ротора» Олега Веретенникова. Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.
В нынешнем сезоне только трем футболистам удалось забить за матч больше двух голов. Удивительно, но все три случая произошли в Грозном. По три раза отличились армеец Федор Чалов и балтиец Алекс Фернандес, пять — зенитовец Кассьерра. Меньше хет-триков было только пять лет назад, когда в 240 матчах отметился лишь Федор Чалов.
Кассьерра — третий футболист «Зенита», которому удалось забить за чемпионат более 20 голов. В домашнем матче с «Ростовом» колумбиец попробует замахнуться на клубный рекорд — 23 мяча. Столько записали на свой счет Александр Кержаков в сезоне-2011/12 и Малком — год назад.
А вот для повторения всероссийского достижения колумбийцу не хватит даже повторения чуда в Грозном. От рекорда Сейду Думбья, установленного в удлиненном сезоне-2011/12, Матео отделяют семь голов, от второго результата в истории в исполнении Олега Веретенникова — четыре.
За один матч Кассьерра поднялся с 26-го места в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате России на 15-е. Из действующих игроков колумбиец уступает только Александру Ерохину, замыкающему топ-10. Правда, лидеры очень далеко: до Андрея Аршавина — 44 гола, до Артема Дзюбы — 62, до Александра Кержакова — почти 100.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4