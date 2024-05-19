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Сегодня, 22:00

Кассьерра — рекордсмен века. У Матео — всего третий пента-трик в истории чемпионата России!

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил пять голов в матче РПЛ
Кирилл Бурдаков
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Футболист «Зенита» Матео Кассьерра
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Редкое достижение в российской лиге.
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

В гостевом матче 29-го тура против «Ахмата» (5:1) Матео Кассьерра забил пять мячей. Форвард «Зенита» стал всего третьим футболистом в истории чемпионата России, которому удалось оформить пента-трик. В 1994 году суперматч получился у Виктора Панченко из «КАМАЗа», в 1998-м — у легенды «Ротора» Олега Веретенникова. Любопытно, что за последние восемь лет больше трех мячей за игру на свой счет записывали только зенитовцы — Александр Ерохин, Артем Дзюба, Малком и Матео Кассьерра.

Все футболисты, забившие более трех голов за матч в чемпионате России

В нынешнем сезоне только трем футболистам удалось забить за матч больше двух голов. Удивительно, но все три случая произошли в Грозном. По три раза отличились армеец Федор Чалов и балтиец Алекс Фернандес, пять — зенитовец Кассьерра. Меньше хет-триков было только пять лет назад, когда в 240 матчах отметился лишь Федор Чалов.

Все сезоны, в которых было оформлено меньше пяти хет-триков

Кассьерра — третий футболист «Зенита», которому удалось забить за чемпионат более 20 голов. В домашнем матче с «Ростовом» колумбиец попробует замахнуться на клубный рекорд — 23 мяча. Столько записали на свой счет Александр Кержаков в сезоне-2011/12 и Малком — год назад.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионате России

А вот для повторения всероссийского достижения колумбийцу не хватит даже повторения чуда в Грозном. От рекорда Сейду Думбья, установленного в удлиненном сезоне-2011/12, Матео отделяют семь голов, от второго результата в истории в исполнении Олега Веретенникова — четыре.

Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России

За один матч Кассьерра поднялся с 26-го места в списке лучших бомбардиров «Зенита» в чемпионате России на 15-е. Из действующих игроков колумбиец уступает только Александру Ерохину, замыкающему топ-10. Правда, лидеры очень далеко: до Андрея Аршавина — 44 гола, до Артема Дзюбы — 62, до Александра Кержакова — почти 100.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионате России
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Малком Филипе (Малком)
Матео Кассьерра
Олег Веретенников
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Виктор Панченко
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Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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