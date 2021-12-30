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Рене Фазель расстроен из-за отмены молодежного чемпионата мира

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Почетный президент международной Федерации хоккея (ИИХФ) прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира-2022.

«Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, — цитирует Фазеля ТАСС. — Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады — были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты — огромные потери. быть были какие особенные причины [для отмены турнира]. Для меня лично — это сплошное расстройство».

Турнир был остановлен из-за коронавируса. До этого сборной России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.

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Евгений Петров все материалы автора
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