Рене Фазель расстроен из-за отмены молодежного чемпионата мира



Почетный президент международной Федерации хоккея (ИИХФ) прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира-2022.

«Это большое разочарование, особенно для игроков, для этого поколения, — цитирует Фазеля ТАСС. — Я очень расстроен, и очень расстроен за Федерацию хоккея Канады — были огромные инвестиции. Это серьезное решение, болезненное с финансовой стороны: ТВ, реклама, билеты — огромные потери. быть были какие особенные причины [для отмены турнира]. Для меня лично — это сплошное расстройство».

Турнир был остановлен из-за коронавируса. До этого сборной России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.