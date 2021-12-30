Президент ИИХФ: «Наших усилий не хватило для продолжения молодежного чемпионат мира»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира.

«Мы начинали чемпионат мира с уверенностью в протоколах COVID-19, установленными ИИХФ, оргкомитетом турнира, департаментом здравоохранения и службой здравоохранения провинции Альберта, агентством общественного здравоохранения Канады, — цитирует Тардифа сайт организации. — Продолжающееся распространение COVID-19 и штамма омикрон вынудило нас скорректировать протоколы практически сразу по прибытии сюда, чтобы избежать подобного развития событий. Протоколы включали в себя ежедневное тестирование и требование коллективного карантина при подтверждении положительных случаев. Мы были обязаны сделать всё возможное для созданий условий, необходимых для проведения чемпионата. К сожалению, этого было недостаточно. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой».

Турнир был отменен из-за коронавируса. До этого сборной России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.