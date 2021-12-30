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Тренер сборной Финляндии раскритиковал решение об отмене МЧМ

04:32

Главный тренер молодежной сборной Финляндии Антти Пеннанен признался, что зол отменой молодежного чемпионата мира-2022. По его мнению, организаторы турнира должны были поступить иначе.

«Я очень расстроен и зол по поводу этого решения. Прежде всего, мне грустно за игроков и остальную команду тренеров. Особенно от имени игроков, родившихся в 2002 году, потому что они также пропустили чемпионат мира в возрасте до 18 лет.

Я злюсь, потому что это не было проблемой Covid-19, но проблема была в том, что это была плохая организация. Здесь должен был быть протокол НХЛ, а это значит, что на карантин попадали только инфицированные, а не вся команда. В результате игры пришлось отменить.

Это многое говорит о состоянии ИИХФ. Я очень разочарован. Здесь лучшие игроки мира и лучшие условия. Несколько миллионов телезрителей смотрят турнир, что является огромной данью уважения, но как событие это было плохо организовано. Когда мы пытались помочь, нас не слушали. Непонятно", — цитирует Ilta-Sanomat Пеннанена.

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен