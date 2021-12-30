Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира.

«Совершенно непонятный даже регламент проведения МЧМ. Непонятно, как они проверяли инфраструктуру, — цитирует Чемпионат Плющева. — А отмена — это логическое завершение того, что было сделано или не сделано перед чемпионатом. Когда ловят на допинге, отстраняется игрок, а не вся команда. Здесь сразу три команды попали под эти дела. Да, пандемия, но у нас, условно, проходят первенства, есть болельщики на трибунах.

А здесь же была чистая недоработка организаторов, которые сначала не поняли, что из этого может выйти, потом не поняли, как продолжать МЧМ. Например, чемпионат продолжается, выходят две команды бороться за золотые медали. У обеих попадается по спортсмену с положительным тестом, две команды снимаются что ли? Зачем доводить до абсурда? Может, отмена МЧМ — единственное правильное решение, которое они приняли.

Что касается возможной отмены Олимпиады, то такая мысль закралась. Но данных нет, поэтому рассуждать на эту тему... Спорт давно стал политикой".

Напомним, что МЧМ-2022 в Канаде был прерван из-за коронавируса и трех отмененных матчей. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Кроме того, России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.