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Фетисов о коронавирусе в сборной России на МЧМ: «Думаю, турнир в принципе отменят»

21:48
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.

«Печальная история на самом деле. Даже в истории с допингом команду дисквалифицируют из-за трех спортсменов. А здесь из-за одного ковидного случая. Странная история. Стоит ли остановить МЧМ? Приостанавливать уже нет смысла. Думаю, его в принципе отменят. Для меня спортивный принцип уже не является определяющим. Все страдают. Надо предостерегаться от всего, но никто от этого не застрахован», — сказал Фетисов «СЭ».

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

Таким образом, матч Словакия — Россия, который должен был начаться в 00.30 по московскому времени, не состоится.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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