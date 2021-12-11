Тренер-консультант Олег Знарок рассказал о своей роли в молодежной сборной России.

«Рад находиться здесь. Здесь собраны молодые эмоциональные ребята, которые дают мне много эмоций, которые я уже подзабыл. Потихоньку знакомлюсь с ребятами, со многими еще не знаком. Те планы, которые были, выполняются. Не все проходит гладко, но стараемся с каждым днем все улучшать, уже постепенно виден рисунок игры. Нужно «присесть» на большинство и меньшинство. Ребята воспринимают нагрузку прекрасно.

Это профессиональная команда. Ребята и есть профессионалы. Просто они чуть младше остальных. Здесь собрали лучших игроков. Они знают, где и зачем находятся, куда они едут. На них, как и на тренерах, находится большая ответственность.

Я выхожу с тренерским штабом на лед. Не знаю, что скажет мне делать на лавке Сергей Александрович. Не сомневайтесь, что мы находимся в одной лодке», — заявил тренер.

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США.