МЧМ по хоккею 2022
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Международная федерация хоккея подтвердила, что на молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных

18:24
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Совет Международной федерации хоккея принял решение, что худшая команда турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире не покинет элитный дивизион, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Таким образом, на мировом первенстве 2023 года в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.

С 1996 года на молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе выступают 10 сборных, которые разделены на две группы по пять команд. Сборные, занимающие последние места в группах, проводят серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

В следующем году 11-й командой на МЧМ станет сборная Белоруссии.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде