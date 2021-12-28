Международная федерация хоккея подтвердила, что на молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных
Совет Международной федерации хоккея принял решение, что худшая команда турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире не покинет элитный дивизион, сообщает пресс-служба ИИХФ.
Таким образом, на мировом первенстве 2023 года в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.
С 1996 года на молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе выступают 10 сборных, которые разделены на две группы по пять команд. Сборные, занимающие последние места в группах, проводят серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.
В следующем году 11-й командой на МЧМ станет сборная Белоруссии.
Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.
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