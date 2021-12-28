Международная федерация хоккея подтвердила, что на молодежном чемпионате мира в России выступят 11 сборных

Совет Международной федерации хоккея принял решение, что худшая команда турнира в Эдмонтоне и Ред-Дире не покинет элитный дивизион, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Таким образом, на мировом первенстве 2023 года в Омске и Новосибирске сыграют 11 сборных.

The IIHF Directorate confirmed that no relegation round games will be played at the 2022 #WorldJuniors. Teams will be placed according to a combined ranking at the end of the preliminary round. — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2021

С 1996 года на молодежном чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе выступают 10 сборных, которые разделены на две группы по пять команд. Сборные, занимающие последние места в группах, проводят серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.

В следующем году 11-й командой на МЧМ станет сборная Белоруссии.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20